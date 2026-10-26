Загорнутися в плед та "впасти в анабіоз": прості штуки від психологині, які врятують від осінньої хандри

Така "хандра" – це скоріше тимчасовий спад настрою та сил, який може відчуватися як смуток, нудьга або дещо більша втома, ніж зазвичай. Зміна стану не обов'язково означає, що щось не так. Важливо звертати увагу на те, наскільки інтенсивними є ці відчуття, як довго вони тривають і як впливають на повсякденне життя.

Восени стає менше денного світла й сонячних днів, частішають дощі, а настрій може змінюватися. З'являється меланхолійність, хочеться більше спокою, відпочинку та часу вдома – і це абсолютно нормально.

Про особливості цього стану та способи самопідтримки для Wave.RBC.ua розповіла психологиня платформи Betobee та психоедукаторка Анастасія Патенко.

Вплив війни та постійного стресу

Експертка звертає увагу на один важливий момент – ми живемо в умовах війни й постійно стикаємося зі стресом, небезпекою та невизначеністю.

Навіть коли безпосередньо нічого не відбувається, переживання за близьких, через новини, повітряні тривоги й необхідність постійно бути напоготові – забирають багато сил.

"Коли до цього додаються сезонні зміни, стан може погіршуватися сильніше, ніж це відбувалося б за інших обставин. Тому, крім звичних рекомендацій для подолання осіннього спаду настрою, важливо подбати про те, як ми справляємося зі щоденним стресом", - каже психологиня.

Поради для підтримки себе

Насамперед варто, наскільки це можливо й безпечно, виходити на вулицю та бувати частіше на денному світлі. Якщо такої можливості немає, намагайтеся забезпечити більше світла в приміщенні, де працюєте чи навчаєтеся.

Фізична активність. Важливо компенсувати зменшення руху. Це не обов'язково мають бути тренування: навіть десять хвилин ходьби на день будуть хорошим початком.

Важливо компенсувати зменшення руху. Це не обов'язково мають бути тренування: навіть десять хвилин ходьби на день будуть хорошим початком. Спілкування. Не закривайтеся від людей. Спілкування з близькими, можливість поділитися переживаннями або просто побути поруч із кимось, не обговорюючи складних тем, дає вагому підтримку.

Не закривайтеся від людей. Спілкування з близькими, можливість поділитися переживаннями або просто побути поруч із кимось, не обговорюючи складних тем, дає вагому підтримку. Режим дня та сну. Намагайтеся дотримуватися графіка настільки, наскільки дозволяють обставини. Якщо через тривоги чи роботу звичний режим порушується, не звинувачуйте себе, а поступово повертайтеся до ритму, який допомагає відновлюватися. Комусь потрібен додатковий відпочинок удень, комусь – більше часу у вихідні. Орієнтуйтеся на власні потреби й можливості.

Восени зникає бажання щось робити, але це можна подолати (фото: Getty Images)

А що ж робити з постійним стресом?

Анастасія Патенко каже, що варто визнати – ми перебуваємо в ситуації, де поруч багато небезпеки, і наша психіка та тіло реагують на неї автоматично. Це не означає, що ми недостатньо стійкі чи неправильно справляємося – це природна реакція організму на обставини.

Головне завдання для всіх нас – не навчитися ніколи не тривожитися, а помічати власні реакції та вчасно допомагати собі повертатися до більш стабільного стану. Практикувати це варто і в спокійніші періоди, щоб краще розуміти себе й знати, до чого звертатися під час зростання напруги.

Практичні вправи та техніки саморегуляції

Можливо, щось із цього списку вже допомагало вам раніше, а щось захочеться спробувати вперше:

Зняття фізичного напруження. Потрясіть руками, ногами, плечима. Це особливо корисно, якщо відчувається багато напруги й хочеться кудись спрямувати енергію.

Потрясіть руками, ногами, плечима. Це особливо корисно, якщо відчувається багато напруги й хочеться кудись спрямувати енергію. Пошук опори. Сильно впріться ногами в підлогу й відчуйте опору. Можна також долонями натиснути на стіну протягом кількох секунд, а потім розслабити руки.

Сильно впріться ногами в підлогу й відчуйте опору. Можна також долонями натиснути на стіну протягом кількох секунд, а потім розслабити руки. Звукова саморегуляція. Погудіть, наспівайте мелодію або тихенько помуркочіть. Монотонний звук і зосередження на ньому допомагають трохи сповільнитися.

Погудіть, наспівайте мелодію або тихенько помуркочіть. Монотонний звук і зосередження на ньому допомагають трохи сповільнитися. М'язова релаксація. По черзі напружуйте й розслабляйте м’язи. Наприклад, стисніть кулаки на кілька секунд і відпустіть, підніміть плечі до вух і опустите.

По черзі напружуйте й розслабляйте м’язи. Наприклад, стисніть кулаки на кілька секунд і відпустіть, підніміть плечі до вух і опустите. Тактильні відчуття. Потримайте в руках щось тепле або прохолодне (наприклад, горнятко з чаєм чи прохолодний предмет). Зверніть увагу на температуру й відчуття в долонях.

Потримайте в руках щось тепле або прохолодне (наприклад, горнятко з чаєм чи прохолодний предмет). Зверніть увагу на температуру й відчуття в долонях. Заземлення через зір. Повільно озирніться навколо. Роздивіться деталі: що стоїть на полицях, як падає світло, які кольори є в кімнаті. Це повертає увагу до теперішнього моменту.

Повільно озирніться навколо. Роздивіться деталі: що стоїть на полицях, як падає світло, які кольори є в кімнаті. Це повертає увагу до теперішнього моменту. Фокусування уваги. Порахуйте вголос предмети певного кольору або знайдіть навколо п’ять круглих предметів. Це допомагає, коли думки ходять по колу й важко переключитися.

Порахуйте вголос предмети певного кольору або знайдіть навколо п’ять круглих предметів. Це допомагає, коли думки ходять по колу й важко переключитися. Усвідомлене пиття. Повільно випийте води, відчуваючи її смак, температуру й сам процес ковтання. Робіть це не на автоматі, а з увагою.

Повільно випийте води, відчуваючи її смак, температуру й сам процес ковтання. Робіть це не на автоматі, а з увагою. Робота з диханням. Зробіть кілька видихів трохи довшими за вдихи, якщо вам так комфортно. Не потрібно набирати забагато повітря чи дихати через силу.

Зробіть кілька видихів трохи довшими за вдихи, якщо вам так комфортно. Не потрібно набирати забагато повітря чи дихати через силу. Конкретизація стану. Спробуйте описати свій стан точніше. Не просто "мені погано", а, наприклад: "Я зараз напружена, бо невизначеність мене виснажує" або "Я злюся, бо відчуваю безсилля". Назвати те, що відбувається – вже крок до впорядкування переживань.

Спробуйте описати свій стан точніше. Не просто "мені погано", а, наприклад: "Я зараз напружена, бо невизначеність мене виснажує" або "Я злюся, бо відчуваю безсилля". Назвати те, що відбувається – вже крок до впорядкування переживань. Розподіл контролю. Розділіть те, що тривожить, на дві частини: на що зараз можна вплинути, а на що – ні. І виберіть одну невелику дію з першої частини.

Розділіть те, що тривожить, на дві частини: на що зараз можна вплинути, а на що – ні. І виберіть одну невелику дію з першої частини. Фраза-опора. Знайдіть для себе фразу-підтримку. Вона не обов'язково має бути позитивною. Наприклад: "Зараз мені непросто", "Не потрібно вирішувати все за один раз", "Можна рухатися поступово".

Знайдіть для себе фразу-підтримку. Вона не обов'язково має бути позитивною. Наприклад: "Зараз мені непросто", "Не потрібно вирішувати все за один раз", "Можна рухатися поступово". Зміна простору. Змініть положення тіла та простір навколо. Якщо довго сиділи – встаньте, відкрийте вікно, перейдіть в іншу кімнату, сідайте зручніше. Навіть невелика зміна допомагає перервати коло думок.

Змініть положення тіла та простір навколо. Якщо довго сиділи – встаньте, відкрийте вікно, перейдіть в іншу кімнату, сідайте зручніше. Навіть невелика зміна допомагає перервати коло думок. Безпечне оточення. Побудьте поруч із кимось без потреби щось пояснювати. Попросіть близьку людину посидіти разом, обійняти (якщо це приємно) або поговорити про щось буденне.

Побудьте поруч із кимось без потреби щось пояснювати. Попросіть близьку людину посидіти разом, обійняти (якщо це приємно) або поговорити про щось буденне. Зменшення подразників. Вимкніть зайві звуки, приглушіть світло, відкладіть новини й повідомлення хоча б на кілька хвилин, якщо є така можливість.

Важливо не змушувати себе виконувати все за списком, а потроху досліджувати, що підходить саме вам у різних ситуаціях.

"Саморегуляція - це не одна універсальна техніка, а набір способів, до яких можна звертатися залежно від власного стану й обставин", - каже психологиня.

Одна з причин осінньої хандри - відсутність сонячного світла (фото: Freepik)

Коли варто звернутися по допомогу

За словами психологині, зовсім інша історія, коли подібний стан спостерігався й до осені або поступово затягується, а його прояви стають інтенсивнішими. Наприклад, втома вже не просто трохи більша, ніж зазвичай: людина не відчуває відновлення після сну чи вихідних.

Настрій може бути тривало пригніченим, інтерес до звичних занять знижується, а іноді з'являється апатія – байдужість, втрата інтересу й мотивації навіть до того, що раніше мало значення.

"Це вже сигнал, що стан потребує уваги й не варто пояснювати його лише сезонними змінами. У такому випадку можна почати із сімейного лікаря або звернутися до психолога. Не потрібно чекати, поки стане зовсім погано, щоб попросити про допомогу", - зазначає Анастасія Патенко.