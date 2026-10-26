Ада Роговцева стала обличчям нової кампанії Cher17

89-річна українська акторка театру та кіно Ада Роговцева стала обличчям нової кампанії бренду Cher17. Вона знялася в елегантних образах та розповіла про свою філософію життя, творчості та любові.

Рекламна кампанія з легендою

Український бренд одягу Cher17 запросив легендарну акторку театру та кіно Аду Роговцеву стати обличчям нової рекламної кампанії. Для зйомки Ада приміряла кілька образів з речей бренду – тотал-блек костюм, білу та блакитні сорочки, бежеве вовняне пальто тощо.

“Ми віримо, що одяг не змінює жінку — він допомагає підкреслити те, що вже є в ній. Ада Миколаївна для нас — приклад, чия краса виходить далеко за межі зовнішнього. У її погляді, словах і присутності — досвід, гідність і любов до життя”, – прокоментував бренд.

Філософія Ади Роговцевої

Для цієї кампанії Аду Роговцеву попросили розповісти про свій погляд на життя, сцену та важливість залишатися собою. Зокрема, вона поділилась, що найбільше її в житті рятують книжки, а сцена допомагає почуватися краще, особливо, коли відчувається енергетика від публіки. “У кожного свої рецепти, кожен гріється під своїм сонечком. Відчай – це великий гріх, тож не будемо грішити”, – розповіла акторка.

А на питання, що їй допомагає залишатися собою, Роговцева впевнено відповіла, що це її донька, онуки та правнук.

“Мені подобається моя професія, я надзвичайно люблю все, що мене оточує кожен божий день. Тож знаходимо собі заняття до душі. Ще треба вибрати людину, поряд з якою тобі цікаво. Відбір людей і любов до світу. Третього я не знаю”, – додала легендарна артистка.

Попередні проєкти Cher17

Бренд не вперше робить кампанії з важливими сенсами. Зокрема, раніше, в колаборації з Національним художнім музеєм України створили хустку з картиною Анатоля Петрицького “З роботи (Село Яреськи)” (1938 р.). Весь прибуток з хустки спрямували на відновлення музею, будівля якого постраждала внаслідок російського обстрілу.