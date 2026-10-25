Елайджа Вуд та Орландо Блум у кримінальному світі: що відомо про 3 сезон "Джентльменів"

Netflix розпочав роботу над третім сезоном кримінального серіалу Гая Річі "Джентльмени". Зйомки проходять у Великій Британії та Марокко, а акторський склад поповнився зірковими іменами.

Що відомо про 3 сезон серіалу, розповідає Wave RBC.UA з посиланням на Netflix .

Хто зіграє у 3 сезоні "Джентльменів"

До акторського складу долучилися Роберт Карлайл, Елайджа Вуд, Орландо Блум, Декстер Флетчер, Бруна Маркезіні, Ед Спілерс, Саффрон Берроуз, Філіп Ардітті та Багзі Мелоун.

У продовженні творця серіалу Гая Річі зацікавила можливість розширити історію та показати нові наслідки рішень головних героїв.

"Амбіції "Джентльменів" зросли, світ розширився, а наслідки стали вагомішими. Третій сезон здавався неминучим, і я з нетерпінням чекаю можливості ще більше розширити межі цієї історії", - зазначив він.



Чого чекати від продовження серіалу

У другому сезоні Едді Горніман, якого грає Тео Джеймс, намагався розширити свою імперію, вийти на італійський ринок і зануритися в парламентську політику.

Ці рішення випробували його ділові стосунки з Боббі (Рей Вінстон) і Сьюзі Гласс (Кая Скоделаріо), а також призвели до болісних втрат. Попри це, зруштою він знову опинився на вершині.

Водночас, на думку головного сценариста і виконавчого продюсера Меттью Ріда, глядачам варто замислитися над тим, якою людиною стає Едді та на що він буде здатний далі.

"Яку частину самого себе він втратить, намагаючись помститися всім, хто завдав йому болю?" - також питає Тео Джеймс, аналізуючи майбутнє свого героя.

Тео Джеймс в "Джентльменах" (кадр з серіалу)

Не менш складними залишаються стосунки Едді та Сьюзі. Наприкінці другого сезону вони знову об'єдналися в бізнесі, однак вона вже не впевнена, чи може покладатися на свого партнера.

Дата прем'єри 3 сезону наразі не оголошена. Відомо, що зймоки проходять у Великій Британії та Марокко.



Нагадаємо, другий сезон "Джентльменів" складається з восьми епізодів. В одному з них можна було побачити прикрасу від українського бренду, яку носила Сьюзі Гласс.