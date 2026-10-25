Элайджа Вуд и Орландо Блум в криминальном мире: что известно о 3 сезоне "Джентльменов"

Netflix начал работу над третьим сезоном криминального сериала Гая Ричи "Джентльмены". Съемки проходят в Великобритании и Марокко, а актерский состав пополнился звездными именами.

Что известно о 3 сезоне сериала, рассказывает Wave RBC.UA со ссылкой на Netflix .

Кто сыграет в 3 сезоне "Джентльменов"

К актерскому составу присоединились Роберт Карлайл, Элайджа Вуд, Орландо Блум, Декстер Флетчер, Бруна Маркезини, Эд Спиллерс, Саффрон Берроуз, Филипп Ардити и Багзи Мэлоун.

В продолжении создателя сериала Гая Ричи заинтересовала возможность расширить историю и показать новые последствия решений главных героев.

"Амбиции "Джентльменов" выросли, мир расширился, а последствия стали более весомыми. Третий сезон казался неизбежным, и я с нетерпением жду возможности еще больше расширить границы этой истории", - отметил он.



Чего ждать от продолжения сериала

Во втором сезоне Эдди Горниман, которого играет Тео Джеймс, пытался расширить свою империю, выйти на итальянский рынок и погрузиться в парламентскую политику.

Эти решения испытали его деловые отношения с Бобби (Рэй Уинстон) и Сьюзи Гласс (Кая Скоделарио), а также привели к болезненным потерям. Несмотря на это, сдвиг он опять оказался на вершине.

В то же время, по мнению главного сценариста и исполнительного продюсера Мэттью Рида, зрителям стоит задуматься над тем, каким человеком становится Эдди и на что он будет способен дальше.

"Какую часть самого себя он потеряет, пытаясь отомстить всем, кто причинил ему боль?" - также спрашивает Тео Джеймс, анализируя будущее своего героя.

Тео Джеймс в "Джентльменах" (кадр из сериала)

Не менее сложными остаются отношения Эдди и Сьюзи. В конце второго сезона они снова объединились в бизнесе, однако она уже не уверена, может ли полагаться на своего партнера.

Дата премьеры 3 сезона пока не объявлена. Известно, что съемки проходят в Великобритании и Марокко.



Напомним, второй сезон "Джентльменов" состоит из восьми эпизодов. В одном из них можно было увидеть украшение от украинского бренда, которое носила Сьюзи Гласс.