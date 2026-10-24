Кожаные куртки и высокие сапоги: какие вещи из 90-х следует носить этой осенью

Объемная кожаная куртка, прямые джинсы или юбка меди могут стать основой осеннего образа в эстетике 90-х. Актуальные сочетания можно составить из уже имеющихся в гардеробе вещей: важно обратить внимание на посадку, пропорции и аксессуары.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на рекомендации стилистки Галины Денисюк.

Какие вещи с 90-х актуальны осенью

По словам эксперта, знакомые силуэты сегодня получают новое прочтение благодаря фактурам, пропорциям и способам сочетания вещей.

"Дизайнеры не копируют образы прошлого буквально, а берут интереснейшие элементы и адаптируют их к современным тенденциям", - пояснила Денисюк.

Среди вещей, к которым стилистка советует присмотреться этой осенью:

объемные кожаные куртки и бомберы;

жакеты с выразительной линией плеч;

прямые джинсы;

юбки меди и макси, в том числе юбки-комбинации;

платья в бельевом стиле;

приталенные кардиганы и лаконичные топы;

высокие сапоги.

В аксессуарах Денисюк выделяет ремни, удлиненные сумки с короткой ручкой, массивные серьги и очки в тонкой оправе. Выразительности образам также добавляют кожа и замша.

Галина Денисюк рассказала, какие тренды прошлого десятилетия актуальны сегодня (фото предоставлено стилисткой)

"Лично мне больше нравится тенденция сочетать маскулинные и женственные элементы", - поделилась стилистка.

В качестве примеров она приводит объемную кожаную куртку с изящной юбкой или строгий жакет с высокими сапогами.

С чем совмещать куртки, юбки и сапоги

Денисюк рекомендует выбрать одну акцентную вещь и дополнить ее сдержанной базой. Так элементы эстетики 90-х легче вписаться в повседневный гардероб.

"Я всегда советую своим клиенткам соблюдать баланс: если одна вещь в образе очень акцентная, остальное может быть более сдержанным", - рассказала эксперт.

Среди предложенных ею сочетаний:

Объемная кожаная куртка – с прямыми джинсами, лаконичным трикотажем или женственной юбкой меди.

Высокие сапоги - с юбками меди, короткими платьями, бермудами или удлиненными жакетами.

Юбка - с простым свитером, рубашкой, жакетом или объемным бомбером.

Отдельное внимание следует уделить аксессуарам. По словам стилистки, актуальная сумка, ремень или обувь могут изменить восприятие даже винтажной вещи.

Галина Денисюк рассказала, какие тренды прошлого десятилетия актуальны сегодня (фото предоставлено стилисткой)

Что оставить в гардеробе и как выбирать новые покупки

Перед покупками эксперт советует пересмотреть собственные вещи. Качественная кожаная куртка, классический жакет, прямые джинсы, юбка меди или лаконичное платье могут оставаться основой многих образов.

Также стоит обратить внимание на винтажные жакеты с хорошей посадкой, кожаные сумки и верхнюю одежду, сохранившую свой вид.

"Не каждый тренд по подиуму обязательно должен появиться в вашем шкафу", - подчеркнула Денисюк.

Оценивая новую покупку, стилистка советует учесть, с чем ее можно будет носить.

Вещи с излишним декором, экстремальными пропорциями или аксессуары, которые сложно соединить с повседневной одеждой, могут оказаться менее практичными.

"Поэтому я всегда рекомендую инвестировать, прежде всего, в качество, хорошую посадку и универсальность", - отметила эксперт.

Как адаптировать эстетику 90-х под себя

По мнению Денисюка, определяющими в выборе вещей являются личный стиль, образ жизни и удачная посадка.

Тот же элемент гардероба можно адаптировать к различным потребностям и предпочтениям.

Поклонницам классики она предлагает обратить внимание на жакет с выразительными плечами, кожаную сумку или высокие сапоги.

Галина Денисюк рассказала, какие тренды прошлого десятилетия актуальны сегодня (фото предоставлено стилисткой)

Для повседневных образов - на прямые джинсы, объемную куртку и базовую футболку. Любящим женственные сочетания - на юбке-комбинации, платья меди и приталенный трикотаж.

Галина Денисюк рассказала, какие тренды прошлого десятилетия актуальны сегодня (фото предоставлено стилисткой)

"Один и тот же тренд можно адаптировать по-разному. Например, объемная куртка может иметь разную длину, степень объема и форму плеч", - пояснила стилистка.