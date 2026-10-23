На подиум с благотворительной целью: 14 украинок поборются за титул Mrs Beauty of Ukraine

25 ноября в комплексе Emily Resort состоится финал национального конкурса красоты Mrs Beauty of Ukraine. За титул будут соперничать 14 участниц из разных регионов, а во время благотворительного аукциона будут собирать средства в поддержку украинских военных.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на организаторов мероприятия.

Что известно о конкурсе

Mrs Beauty of Ukraine - проект для женщин в возрасте от 26 лет, сочетающий конкурс красоты с благотворительностью.

Его организуют платформа TopContest.ua и благотворительный фонд Александра Усика Usyk Foundation.

Финал проведет телеведущий Григорий Решетник, известный зрителям за шоу "Холостяк".

В программе вечера - красная дорожка, выступления приглашенных артистов, показы украинских дизайнеров и награждение финалисток. Победительница получит главный титул и корону Mrs Beauty of Ukraine.

По замыслу команды конкурс должен привлечь внимание к индивидуальности и самореализации женщин, а также популяризировать украинскую моду.

Афиша Mrs Beauty of Ukraine

Какие лоты представят на аукционе

Отдельной частью мероприятия станет благотворительный аукцион, готовящийся в сотрудничестве с Usyk Foundation. Среди анонсированных лотов:

чемпионский пояс WBA с автографом Александра Усика;

боксерские перчатки с автографом чемпиона.

Собранные средства планируют направить на нужды Вооруженных сил Украины.

По информации организаторов, за время совместной работы TopContest.ua и Usyk Foundation уже собрали и передали в поддержку украинских военных более 15 миллионов гривен. Предстоящий конкурс продолжит это сотрудничество.