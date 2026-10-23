Стразы вместо слез: Иван Люленов выпустил песню о болезненной любви

Певец Иван Люленов представил песню "ДАЙМОНД", текст которой создал вместе с поэтессой Дарьей Лисич. Композицию посвятили девушке, чью красоту ошибочно восприняли за хрупкость, а также любви, которая может причинять боль.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на прессрелиз артиста.

О чем новая песня Люленова

В основе композиции - противопоставление хрусталя и бриллианта. Героиня проходит через болезненные испытания, но оказывается крепче, чем от нее ожидали.

"Они ошиблись не в том, что она красива. Они ошиблись в том, насколько она прочна", – объяснил Люленов.

По замыслу исполнителя, внутренняя стойкость не делает человека неуязвимым. Его героиня может унывать и переживать боль, однако сохраняет способность мечтать и любить.

"Для меня это история о том, что мы сами не знаем, насколько сильными можем быть когда любим", - отметил певец.

В общем тексте Люленов и Лисич использовали метафоры и сравнения, оставив слушателям возможность трактовать отношения героев по-своему.

"Любовь из-за боли или боли из-за любви? Хрусталь или даймонд?" - так артист сформулировал главный вопрос композиции.

Какую обложку выбрал артист

Тему песни продолжили в визуальном оформлении релиза. На обложке лицо Люленова украшено стразами, напоминающими слезы.

По замыслу этот образ передает момент, когда слеза превращается в драгоценность.

Песню "ДАЙМОНД" исполнитель впервые представил на своем последнем сольном концерте. Видео с исполнением композиции также появилось в сети.