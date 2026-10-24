"Добре, що мама не знає": Саша и Евгений Литвиненко о восьми годах работы, финансировании, музыке и вызовах украинского кино

О финансировании ленты, гонорарах команды, последних разговорах с Павлом Ли и вызовах восьмилетнего производства фильма режиссер Саша Литвиненко и продюсер Евгений Литвиненко рассказали в интервью Wave RBC.UA.

От идеи "Добре, що мама не знає" до выхода фильма на большие экраны прошло восемь лет. За это время команда пережила пандемию, полномасштабное вторжение и гибель коллег. Завершать уголовную комедию пришлось, собирая людей с фронта и из-за границы, ища деньги и возвращаясь к материалу, который снимали еще до войны.

— "Добре, що мама не знає" шел к зрителю восемь лет. В какой момент вы были ближе всего к тому, чтобы вообще его не завершить? Что тогда спасло фильм?

— Саша: Я никогда не думал, что фильм не будет завершен. Не знаю почему, но мне кажется, что у Жени тоже было это чувство. Был большой всплеск COVID-19, но мы чувствовали, что сделаем этот фильм.

Вся команда ждала его. Когда нам сообщили, что мы продолжим съемочный процесс, все были очень рады - и актеры за границей, и оставшиеся в стране.

— Евгений: У нас сложный, тернистый, но очень интересный путь. Мы сталкивались с форс-мажорами, и их было много. Мы своего рода чемпионы по преодолению всех этих трудностей.

На определенном этапе команда болела, и Саша тоже - у него полтора месяца была температура. А без режиссера не слишком круто снимать кино.

Никто не представлял, что предстоит полномасштабное вторжение.

Затем сложность заключалась в том, что значительная часть команды ушла добровольцами на фронт. Часть команды уехала за границу и уже устроилась там.

Попытки возобновить съемочный процесс начались еще в 2022 году, но возможность продолжить съемки появилась только в 2023 году. Собрать всех снова было непросто.

Евгений Литвиненко (фото предоставлено командой фильма "Добре, що мама не знає")

— Вы называли бюджет фильма - 8,7 миллиона гривен. Кто финансировал фильм: государство, частные инвесторы или вы сами?

— Евгений: Это поддержка Государственного агентства Украины по кино, наши собственные ресурсы и инвестиции.

Если говорить о рекламной кампании, это уже наши собственные ресурсы.

В общем, это небольшой бюджет не только для американского или европейского кино, но и для украинского.

После того, как мы пережили оккупацию и пленение, я сразу начал думать, как завершить работу над фильмом. Встретился с дистрибьюторами, а потом у меня появилась идея краудфандинга на Kickstarter.

Я три с половиной месяца работал над презентацией. Хотел выйти на международную аудиторию.

Это одна из самых больших платформ, где можно собрать деньги на творческие и другие проекты: ты описываешь идею, готовишь презентацию и определяешь сумму, которая тебе нужна.

Я пытался собрать 150 тысяч долларов. Но там такая система: если ты не собрал всю сумму, деньги возвращаются людям.

Условно, если собрал 149 тысяч вместо 150, они все равно вернутся.

Подготовка пришлась на сложный период с отключениями света.

Мы еще не были готовы к этому с генераторами и зарядными станциями.

Приходилось работать ночью, а потом ложиться спать уже утром на несколько часов и снова возвращаться к работе.

Фильм "Добре, що мама не знає" братья снимали восемь лет (фото предоставлено съемочной группой фильма)

Я пытался заинтересовать проект разных людей, коллег, просил помочь распространить информацию. Медиа нас поддержали.

Этот сбор был ориентирован прежде всего на иностранную аудиторию - США, Канаду, Великобританию.

К сожалению, собрать нужную сумму не удалось. Но это был любопытный опыт.

Впоследствии пришлось также писать письма Казначейству и Министерству финансов и объяснять, почему наш проект должен получить государственную поддержку в такое сложное время.

Ведь во время полномасштабной войны деньги, прежде всего, идут на Вооруженные силы Украины.

— Получила ли команда полные гонорары? Работал ли кто-то без оплаты или соглашался на ее отсрочку?

— Евгений: Здесь и возникла одна из самых больших сложностей: нам нужно было сохранить тот же производственный бюджет, несмотря на девальвацию гривны и изменение экономических условий.

Для нас было принципиально важно не сбавлять гонорары команды из-за войны. Актеры и кастинг-агенты даже благодарили нас за то, что их оплата осталась по меньшей мере на том же уровне, что и до полномасштабного вторжения.

В то же время, на отдельных позициях, где возникала такая потребность, мы проводили индексацию гонораров и согласовывали новые условия оплаты.

В результате все получили свои деньги в полном объеме. Мы никому не сбавляли согласованные гонорары, хотя все понимали, насколько сложной была ситуация в киноиндустрии.

— Планируете ли выходить на онлайн-платформы и в международный прокат?

— Евгений: Мы над этим работаем. Здесь есть разные форматы. Один - когда фильм переводят, дублируют на разных языках и зарубежный зритель может смотреть его на своем языке или с субтитрами.

Другой формат - показы для диаспоры, приводящей и местных зрителей.

Это могут быть разовые события или два-три показа в определенном городе.

Скорее культурное событие, творческое мероприятие. Очень круто, если в такой тур может присоединиться творческая команда.

Мы над этим работаем и расскажем, как все будет.

— Павел Ли, Юрий Фелипенко и каскадер Константин Агапов не дожили до премьеры. Есть ли в фильме эпизод при их участии, который после их гибели приобрел для вас иное содержание?

— Саша: Да, такой эпизод есть. Но до премьеры не будем спойлерить.

— Евгений: Будет интересно посмотреть.

Паша Ли (фото предоставлено командой фильма "Добре, що мама не знає")

— Вы общались с Павлом Ли, когда он был в Ирпене, а вы - в Буче. Если вы можете поделиться, какими были ваши последние разговоры?

— Саша: Наши разговоры были примерно об одном: что происходит у нас, что происходит у него. Паша был в Ирпене, и они пытались эвакуировать людей.

Сначала формировали автомобильные колонны и пытались уехать, пока не начались обстрелы.

Затем пробовали вывозить людей поездом. Когда обстреляли и поезд, этот вариант тоже закрылся.

Мы договаривались так: берем женщин и детей и перевозим их из одного пункта в другой, а оттуда Паша или его коллеги приезжают и уносят их. Был первый план, второй, третий.

Сначала речь шла о выезде на автомобиле. Но уже появились русские колонны, улицы обстреливали, людей убивали, машины расстреливали.

Когда рассматривали вариант идти в темноте через лес, нам сказали, что там уже русские военные.

Было и такое: мы уже открыли ворота, чтобы отправляться, а нам сообщили, что поезд расстреляли, пути повреждены и ехать нельзя.

В одном из последних разговоров Паша сказал, что перезвонит позже: по ним стреляют, все взрывается и они переходят в более безопасное место.

Затем он дал мне номер волонтеров, чтобы мы могли связаться и договориться о помощи.

У нас оставалось его видеосообщение. Но когда мы сами пытались уехать, пришлось его удалить.

Мы даже разрыдались, когда узнали, что Паши нет, а мы удалили это сообщение, где он еще жив, улыбается и пытается нам помочь.

— Евгений: Он всегда был положительным - даже в тех сложных условиях, когда продолжались обстрелы.

— Одну из главных ролей сыграл Константин Темляк. Как вы отреагировали, когда Анастасия Соловьева заявила о насилии с его стороны, а сам актер публично признал, что причинял ей физический ущерб?

— Саша: Я не был в курсе. Он всегда был очень хорошим, смешным, добрым парнем. А когда я это увидел, прочитал, у меня волосы на голове зашевелились. Я даже представить себе не мог.

Как профессионал он действительно крут. С задачами, стоящими перед ним как перед актером, он справился довольно хорошо.

Но то, как он вел себя в личной жизни, - это, мягко говоря, не совсем хорошо. И это сказалось на нашем фильме.

В нашем фильме есть фраза: у каждого поступка есть последствия. И поступки Кости действительно имеют для него большие последствия.

Костя Темляк (фото предоставлено командой фильма "Добре, що мама не знає")

— Евгений: Мне начали поступать сообщения примерно в десять вечера. Писали партнеры, коллеги, команда: что будет с фильмом? Я пришел домой и сначала вообще не понимал, в чем дело.

Зашел, увидел видео Кости, которое он записал, потом стал смотреть и читать. В ушах зазвенело, в глазах потемнело. Мне было больно, потому что я знаю Костю с другой стороны.

Я вообще не терплю таких вещей. Это нельзя терпеть. Такие вещи вообще не могут происходить в обществе.

— Был ли у вас с ним личный разговор после этого?

— Евгений: Да, я с ним говорил и говорю. И сразу после этого побеседовал.

Я знаю, о чем мы с ним общались. Знаю его как человека, ответственно относящегося к работе актера и настроенного защищать Украину.

Он потерял лучшего друга - Юрия Фелипенко, с которым они пошли воевать вместе. Затем этот скандал.

В то же время, я считаю, что эта ситуация должна решаться в правовом поле, сквозь призму права.

— Вы просмотрели около 800 актеров. Был ли случай, когда отказали человеку, а потом передумали и пригласили его в фильм?

— Саша: Нет, такого не было, я не помню. Но было такое, что мы смотрели актера на одного персонажа, а затем пробовали его на второго или даже третьего.

Для многих это было необычно. Мы не давали никаких реплик - не было сцены, которую человек мог бы выучить дома и потом показать нам. Все было на чистой импровизации.

Я вводил человека в ситуацию, в которой он должен был оказаться, потом менял обстоятельства. И смотрел, как она реагирует.

Например, когда Костя послал свое видео, он просто сидел, вертел самокрутки и что-то рассказывал.

Я сразу почувствовал контакт: дело было не только в том, что он говорил, но и в том, как себя вел. Я сказал: "Друг, тебе нужно быть на нашем кастинге".

На пробах у него было именно то, что мне требовалось. Когда он вышел из зала, мы все переглянулись и поняли, что это человек, которого мы ищем.

Саша Литвиненко (фото предоставлено командой фильма "Добре, що мама не знає")

— Евгений: Я даже говорил: не радуйтесь, не кричите, дайте ему выйти за дверь. Мы очень обрадовались, когда наконец-то нашли нужного актера.

— Вы снимали на 54 локациях Киева. Есть ли среди них места, которые за это время изменились до неузнаваемости?

— Саша: Самая интересная история - с культурным кластером "Краков". Мы рассматривали это место еще на этапе подготовки, когда оно находилось в очень плохом состоянии.

Нам нужен был такой суровый, аутентичный театр.

А потом там уже было обновлено культурное пространство. И так случилось, что именно в Кракове мы провели торжественную премьеру в рамках Одесского кинофестиваля, хотя сначала она должна была состояться в "Оскаре" в Гулливере.

— Евгений: К сожалению, есть и локации, которые изменились в результате российских обстрелов. К примеру, мы снимали возле бизнес-центра "Торонто-Киев".

В фильме даже есть кадр, где дрон пролетает над этим зданием. Впоследствии рядом произошло попадание, в результате которого пострадал фасад бизнес-центра. Теперь он смотрится иначе, чем на наших кадрах.

Также мы проводили съемки на улице Антоновича и парковке у Северного моста. Эти локации тоже связаны с местами, пострадавшими в результате российских атак.

— Была ли песня, которую вы очень хотели использовать, но правообладатели назвали неподъемную сумму или отказали?

— Евгений: Я получил все, что хотел Саша. Всего в фильме 53 музыкальных композиции, в частности, написаны специально для него.

У нас есть композитор Тимофей Решетько. Часть музыки он написал по Сашиным референсам. А часть Саша подобрал во время монтажа - от украинских исполнителей до американских и японских.

Договоренности с иностранными правообладателями и лейблами заняли более четырех месяцев работы. Конечно, бывали моменты, когда иностранцы не понимали нашего бюджета.

Я объяснял ситуацию в Украине, рассказывал о нашем фильме.

Евгений Литвиненко (фото предоставлено командой фильма "Добре, що мама не знає")

Люди из разных стран нас услышали и поддержали. Даже когда поначалу просили десятки тысяч долларов за трек, удавалось договориться.

Еще одна сложность была с оплатой за границу из-за валютных ограничений.

Пришлось обращаться в Национальный банк Украины и объяснять, что мы делаем национальный фильм при поддержке Госкино, сотрудничаем с иностранными партнерами и должны оплатить права на музыку. Нам разрешили это сделать, и мы заплатили.

Отдельно в фильме есть саундтрек в исполнении LAUD.