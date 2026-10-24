"Добре, що мама не знає": Саша и Евгений Литвиненко о восьми годах работы, финансировании, музыке и вызовах украинского кино

Лента "Добре, що мама не знає" братья создавали восемь лет
От идеи "Добре, що мама не знає" до выхода фильма на большие экраны прошло восемь лет. За это время команда пережила пандемию, полномасштабное вторжение и гибель коллег. Завершать уголовную комедию пришлось, собирая людей с фронта и из-за границы, ища деньги и возвращаясь к материалу, который снимали еще до войны.
О финансировании ленты, гонорарах команды, последних разговорах с Павлом Ли и вызовах восьмилетнего производства фильма режиссер Саша Литвиненко и продюсер Евгений Литвиненко рассказали в интервью Wave RBC.UA.
— "Добре, що мама не знає" шел к зрителю восемь лет. В какой момент вы были ближе всего к тому, чтобы вообще его не завершить? Что тогда спасло фильм?
— Саша: Я никогда не думал, что фильм не будет завершен. Не знаю почему, но мне кажется, что у Жени тоже было это чувство. Был большой всплеск COVID-19, но мы чувствовали, что сделаем этот фильм.
Вся команда ждала его. Когда нам сообщили, что мы продолжим съемочный процесс, все были очень рады - и актеры за границей, и оставшиеся в стране.
— Евгений: У нас сложный, тернистый, но очень интересный путь. Мы сталкивались с форс-мажорами, и их было много. Мы своего рода чемпионы по преодолению всех этих трудностей.
На определенном этапе команда болела, и Саша тоже - у него полтора месяца была температура. А без режиссера не слишком круто снимать кино.
Никто не представлял, что предстоит полномасштабное вторжение.
Затем сложность заключалась в том, что значительная часть команды ушла добровольцами на фронт. Часть команды уехала за границу и уже устроилась там.
Попытки возобновить съемочный процесс начались еще в 2022 году, но возможность продолжить съемки появилась только в 2023 году. Собрать всех снова было непросто.
— Вы называли бюджет фильма - 8,7 миллиона гривен. Кто финансировал фильм: государство, частные инвесторы или вы сами?
— Евгений: Это поддержка Государственного агентства Украины по кино, наши собственные ресурсы и инвестиции.
Если говорить о рекламной кампании, это уже наши собственные ресурсы.
В общем, это небольшой бюджет не только для американского или европейского кино, но и для украинского.
После того, как мы пережили оккупацию и пленение, я сразу начал думать, как завершить работу над фильмом. Встретился с дистрибьюторами, а потом у меня появилась идея краудфандинга на Kickstarter.
Я три с половиной месяца работал над презентацией. Хотел выйти на международную аудиторию.
Это одна из самых больших платформ, где можно собрать деньги на творческие и другие проекты: ты описываешь идею, готовишь презентацию и определяешь сумму, которая тебе нужна.
Я пытался собрать 150 тысяч долларов. Но там такая система: если ты не собрал всю сумму, деньги возвращаются людям.
Условно, если собрал 149 тысяч вместо 150, они все равно вернутся.
Подготовка пришлась на сложный период с отключениями света.
Мы еще не были готовы к этому с генераторами и зарядными станциями.
Приходилось работать ночью, а потом ложиться спать уже утром на несколько часов и снова возвращаться к работе.
Я пытался заинтересовать проект разных людей, коллег, просил помочь распространить информацию. Медиа нас поддержали.
Этот сбор был ориентирован прежде всего на иностранную аудиторию - США, Канаду, Великобританию.
К сожалению, собрать нужную сумму не удалось. Но это был любопытный опыт.
Впоследствии пришлось также писать письма Казначейству и Министерству финансов и объяснять, почему наш проект должен получить государственную поддержку в такое сложное время.
Ведь во время полномасштабной войны деньги, прежде всего, идут на Вооруженные силы Украины.
— Получила ли команда полные гонорары? Работал ли кто-то без оплаты или соглашался на ее отсрочку?
— Евгений: Здесь и возникла одна из самых больших сложностей: нам нужно было сохранить тот же производственный бюджет, несмотря на девальвацию гривны и изменение экономических условий.
Для нас было принципиально важно не сбавлять гонорары команды из-за войны. Актеры и кастинг-агенты даже благодарили нас за то, что их оплата осталась по меньшей мере на том же уровне, что и до полномасштабного вторжения.
В то же время, на отдельных позициях, где возникала такая потребность, мы проводили индексацию гонораров и согласовывали новые условия оплаты.
В результате все получили свои деньги в полном объеме. Мы никому не сбавляли согласованные гонорары, хотя все понимали, насколько сложной была ситуация в киноиндустрии.
— Планируете ли выходить на онлайн-платформы и в международный прокат?
— Евгений: Мы над этим работаем. Здесь есть разные форматы. Один - когда фильм переводят, дублируют на разных языках и зарубежный зритель может смотреть его на своем языке или с субтитрами.
Другой формат - показы для диаспоры, приводящей и местных зрителей.
Это могут быть разовые события или два-три показа в определенном городе.
Скорее культурное событие, творческое мероприятие. Очень круто, если в такой тур может присоединиться творческая команда.
Мы над этим работаем и расскажем, как все будет.
— Павел Ли, Юрий Фелипенко и каскадер Константин Агапов не дожили до премьеры. Есть ли в фильме эпизод при их участии, который после их гибели приобрел для вас иное содержание?
— Саша: Да, такой эпизод есть. Но до премьеры не будем спойлерить.
— Евгений: Будет интересно посмотреть.
— Вы общались с Павлом Ли, когда он был в Ирпене, а вы - в Буче. Если вы можете поделиться, какими были ваши последние разговоры?
— Саша: Наши разговоры были примерно об одном: что происходит у нас, что происходит у него. Паша был в Ирпене, и они пытались эвакуировать людей.
Сначала формировали автомобильные колонны и пытались уехать, пока не начались обстрелы.
Затем пробовали вывозить людей поездом. Когда обстреляли и поезд, этот вариант тоже закрылся.
Мы договаривались так: берем женщин и детей и перевозим их из одного пункта в другой, а оттуда Паша или его коллеги приезжают и уносят их. Был первый план, второй, третий.
Сначала речь шла о выезде на автомобиле. Но уже появились русские колонны, улицы обстреливали, людей убивали, машины расстреливали.
Когда рассматривали вариант идти в темноте через лес, нам сказали, что там уже русские военные.
Было и такое: мы уже открыли ворота, чтобы отправляться, а нам сообщили, что поезд расстреляли, пути повреждены и ехать нельзя.
В одном из последних разговоров Паша сказал, что перезвонит позже: по ним стреляют, все взрывается и они переходят в более безопасное место.
Затем он дал мне номер волонтеров, чтобы мы могли связаться и договориться о помощи.
У нас оставалось его видеосообщение. Но когда мы сами пытались уехать, пришлось его удалить.
Мы даже разрыдались, когда узнали, что Паши нет, а мы удалили это сообщение, где он еще жив, улыбается и пытается нам помочь.
— Евгений: Он всегда был положительным - даже в тех сложных условиях, когда продолжались обстрелы.
— Одну из главных ролей сыграл Константин Темляк. Как вы отреагировали, когда Анастасия Соловьева заявила о насилии с его стороны, а сам актер публично признал, что причинял ей физический ущерб?
— Саша: Я не был в курсе. Он всегда был очень хорошим, смешным, добрым парнем. А когда я это увидел, прочитал, у меня волосы на голове зашевелились. Я даже представить себе не мог.
Как профессионал он действительно крут. С задачами, стоящими перед ним как перед актером, он справился довольно хорошо.
Но то, как он вел себя в личной жизни, - это, мягко говоря, не совсем хорошо. И это сказалось на нашем фильме.
В нашем фильме есть фраза: у каждого поступка есть последствия. И поступки Кости действительно имеют для него большие последствия.
— Евгений: Мне начали поступать сообщения примерно в десять вечера. Писали партнеры, коллеги, команда: что будет с фильмом? Я пришел домой и сначала вообще не понимал, в чем дело.
Зашел, увидел видео Кости, которое он записал, потом стал смотреть и читать. В ушах зазвенело, в глазах потемнело. Мне было больно, потому что я знаю Костю с другой стороны.
Я вообще не терплю таких вещей. Это нельзя терпеть. Такие вещи вообще не могут происходить в обществе.
— Был ли у вас с ним личный разговор после этого?
— Евгений: Да, я с ним говорил и говорю. И сразу после этого побеседовал.
Я знаю, о чем мы с ним общались. Знаю его как человека, ответственно относящегося к работе актера и настроенного защищать Украину.
Он потерял лучшего друга - Юрия Фелипенко, с которым они пошли воевать вместе. Затем этот скандал.
В то же время, я считаю, что эта ситуация должна решаться в правовом поле, сквозь призму права.
— Вы просмотрели около 800 актеров. Был ли случай, когда отказали человеку, а потом передумали и пригласили его в фильм?
— Саша: Нет, такого не было, я не помню. Но было такое, что мы смотрели актера на одного персонажа, а затем пробовали его на второго или даже третьего.
Для многих это было необычно. Мы не давали никаких реплик - не было сцены, которую человек мог бы выучить дома и потом показать нам. Все было на чистой импровизации.
Я вводил человека в ситуацию, в которой он должен был оказаться, потом менял обстоятельства. И смотрел, как она реагирует.
Например, когда Костя послал свое видео, он просто сидел, вертел самокрутки и что-то рассказывал.
Я сразу почувствовал контакт: дело было не только в том, что он говорил, но и в том, как себя вел. Я сказал: "Друг, тебе нужно быть на нашем кастинге".
На пробах у него было именно то, что мне требовалось. Когда он вышел из зала, мы все переглянулись и поняли, что это человек, которого мы ищем.
— Евгений: Я даже говорил: не радуйтесь, не кричите, дайте ему выйти за дверь. Мы очень обрадовались, когда наконец-то нашли нужного актера.
— Вы снимали на 54 локациях Киева. Есть ли среди них места, которые за это время изменились до неузнаваемости?
— Саша: Самая интересная история - с культурным кластером "Краков". Мы рассматривали это место еще на этапе подготовки, когда оно находилось в очень плохом состоянии.
Нам нужен был такой суровый, аутентичный театр.
А потом там уже было обновлено культурное пространство. И так случилось, что именно в Кракове мы провели торжественную премьеру в рамках Одесского кинофестиваля, хотя сначала она должна была состояться в "Оскаре" в Гулливере.
— Евгений: К сожалению, есть и локации, которые изменились в результате российских обстрелов. К примеру, мы снимали возле бизнес-центра "Торонто-Киев".
В фильме даже есть кадр, где дрон пролетает над этим зданием. Впоследствии рядом произошло попадание, в результате которого пострадал фасад бизнес-центра. Теперь он смотрится иначе, чем на наших кадрах.
Также мы проводили съемки на улице Антоновича и парковке у Северного моста. Эти локации тоже связаны с местами, пострадавшими в результате российских атак.
— Была ли песня, которую вы очень хотели использовать, но правообладатели назвали неподъемную сумму или отказали?
— Евгений: Я получил все, что хотел Саша. Всего в фильме 53 музыкальных композиции, в частности, написаны специально для него.
У нас есть композитор Тимофей Решетько. Часть музыки он написал по Сашиным референсам. А часть Саша подобрал во время монтажа - от украинских исполнителей до американских и японских.
Договоренности с иностранными правообладателями и лейблами заняли более четырех месяцев работы. Конечно, бывали моменты, когда иностранцы не понимали нашего бюджета.
Я объяснял ситуацию в Украине, рассказывал о нашем фильме.
Люди из разных стран нас услышали и поддержали. Даже когда поначалу просили десятки тысяч долларов за трек, удавалось договориться.
Еще одна сложность была с оплатой за границу из-за валютных ограничений.
Пришлось обращаться в Национальный банк Украины и объяснять, что мы делаем национальный фильм при поддержке Госкино, сотрудничаем с иностранными партнерами и должны оплатить права на музыку. Нам разрешили это сделать, и мы заплатили.
Отдельно в фильме есть саундтрек в исполнении LAUD.