Шкіряні куртки та високі чоботи: які речі з 90-х варто носити цієї осені

Об’ємна шкіряна куртка, прямі джинси чи спідниця міді можуть стати основою осіннього образу в естетиці 90-х. Актуальні поєднання можна скласти з речей, які вже є в гардеробі: важливо звернути увагу на посадку, пропорції та аксесуари.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на рекомендації стилістки Галини Денисюк.

Які речі з 90-х актуальні восени

За словами експертки, знайомі силуети сьогодні отримують нове прочитання завдяки фактурам, пропорціям і способам поєднання речей.

"Дизайнери не копіюють образи минулого буквально, а беруть найцікавіші елементи та адаптують їх до сучасних тенденцій", - пояснила Денисюк.

Серед речей, до яких стилістка радить придивитися цієї осені:

об’ємні шкіряні куртки та бомбери;

жакети з виразною лінією плечей;

прямі джинси;

спідниці міді й максі, зокрема спідниці-комбінації;

сукні в білизняному стилі;

приталені кардигани та лаконічні топи;

високі чоботи.

В аксесуарах Денисюк виділяє ремені, видовжені сумки з короткою ручкою, масивні сережки та окуляри в тонкій оправі. Виразності образам також додають шкіра й замша.

Галина Денисюк розповіла, які тренди минулого десятиліття актуальні сьогодні (фото надане стилісткою)

"Особисто мені найбільше подобається тенденція поєднувати маскулінні та жіночні елементи", - поділилася стилістка.

Як приклади вона наводить об’ємну шкіряну куртку з витонченою спідницею або строгий жакет із високими чоботами.

З чим поєднувати куртки, спідниці та чоботи

Денисюк рекомендує обрати одну акцентну річ і доповнити її стриманою базою. Так елементи естетики 90-х легше вписати у повсякденний гардероб.

"Я завжди раджу своїм клієнткам дотримуватися балансу: якщо одна річ в образі дуже акцентна, решта може бути більш стриманою", - розповіла експертка.

Серед запропонованих нею поєднань:

Об’ємна шкіряна куртка - з прямими джинсами, лаконічним трикотажем або жіночною спідницею міді.

Високі чоботи - зі спідницями міді, короткими сукнями, бермудами чи подовженими жакетами.

Спідниця - з простим светром, сорочкою, жакетом або об’ємним бомбером.

Окрему увагу варто приділити аксесуарам. За словами стилістки, актуальна сумка, ремінь або взуття можуть змінити сприйняття навіть вінтажної речі.

Галина Денисюк розповіла, які тренди минулого десятиліття актуальні сьогодні (фото надане стилісткою)

Що залишити в гардеробі та як обирати нові покупки

Перед покупками експертка радить переглянути власні речі. Якісна шкіряна куртка, класичний жакет, прямі джинси, спідниця міді чи лаконічна сукня можуть залишатися основою багатьох образів.

Також варто звернути увагу на вінтажні жакети з хорошою посадкою, шкіряні сумки та верхній одяг, який зберіг свій вигляд.

"Не кожен тренд із подіуму обов’язково має з’явитися у вашій шафі", - наголосила Денисюк.

Оцінюючи нову покупку, стилістка рекомендує враховувати, з чим її можна буде носити.

Речі з надмірним декором, екстремальними пропорціями або аксесуари, які складно поєднати з повсякденним одягом, можуть виявитися менш практичними.

"Тому я завжди рекомендую інвестувати насамперед у якість, хорошу посадку та універсальність", - зазначила експертка.

Як адаптувати естетику 90-х під себе

На думку Денисюк, визначальними у виборі речей є особистий стиль, спосіб життя та вдала посадка.

Той самий елемент гардероба можна адаптувати до різних потреб і вподобань.

Прихильницям класики вона пропонує звернути увагу на жакет із виразними плечима, шкіряну сумку або високі чоботи.

Галина Денисюк розповіла, які тренди минулого десятиліття актуальні сьогодні (фото надане стилісткою)

Для повсякденних образів - на прямі джинси, об’ємну куртку та базову футболку. Тим, хто любить жіночні поєднання, - на спідниці-комбінації, сукні міді та приталений трикотаж.

Галина Денисюк розповіла, які тренди минулого десятиліття актуальні сьогодні (фото надане стилісткою)

"Один і той самий тренд можна адаптувати по-різному. Наприклад, об’ємна куртка може мати різну довжину, ступінь об’єму та форму плечей", - пояснила стилістка.