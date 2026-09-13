Украинский бренд появился в сериале "Джентльмены": какое украшение выбрала Сьюзи Гласс

В финальном эпизоде второго сезона сериала Гая Ричи "Джентльмены" героиня актрисы Каи Скоделарио Сьюзи Гласс появилась с украшением украинского бренда SOVA. Для персонажки выбрали кольцо, которое стало частью его образа.

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram SOVA.

Какое украшение SOVA показали в "Джентльменах"

Украшение для героини подобрали благодаря сотрудничеству бренда со стилисткой Лулу Бонтемпс. Она работала над стилизацией как полнометражного фильма "Джентльмены", так и одноименного сериала Netflix.

Кольцо выполнено из желтого золота и украшено крупным красным рубином полусферической формы. Круглый массивный элемент имеет фактурную поверхность в виде лучей.

Сколько стоит кольцо

Украшение принадлежит коллекции Rouge, вдохновленной винтажной ювелирной эстетикой 1950-1960-х годов. Ее стоимость без скидок составляет 76 800 грн.

Кая Скоделарио уже выбирала SOVA

Это не первое появление украшений украинского бренда в образе звезды. Ранее она выбирала SOVA для выхода на красную дорожку международного кинофестиваля в Торонто.

Тогда она дополнила свой образ украшением из коллекции SHE - колье из желтого золота с изумрудом.

Kaya Scodelario for the premiere of Adulthood during the Toronto Film Festival. pic.twitter.com/lmP3OFhFjX — cinemaland (@thecinemaland) September 19, 2025

Что известно о 2-м сезоне "Джентльменов"

В продолжении криминальной драмы Эдди Горниман (Тео Джеймс) и Сьюзи Гласс (Кая Скоделарио) пытаются расширить свою преступную империю.

На этот раз они выходят за пределы Великобритании и переносят часть операций в Италию. Однако на их пути возникают новые влиятельные игроки, в частности итальянский криминальный босс и его непредсказуемый помощник.