Украинский бренд появился в сериале "Джентльмены": какое украшение выбрала Сьюзи Гласс

Стоимость аксессуара составляет более 70 тысяч гривен
В финальном эпизоде второго сезона сериала Гая Ричи "Джентльмены" героиня актрисы Каи Скоделарио Сьюзи Гласс появилась с украшением украинского бренда SOVA. Для персонажки выбрали кольцо, которое стало частью его образа.
Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram SOVA.
Украшение для героини подобрали благодаря сотрудничеству бренда со стилисткой Лулу Бонтемпс. Она работала над стилизацией как полнометражного фильма "Джентльмены", так и одноименного сериала Netflix.
Кольцо выполнено из желтого золота и украшено крупным красным рубином полусферической формы. Круглый массивный элемент имеет фактурную поверхность в виде лучей.
Украшение принадлежит коллекции Rouge, вдохновленной винтажной ювелирной эстетикой 1950-1960-х годов. Ее стоимость без скидок составляет 76 800 грн.
Это не первое появление украшений украинского бренда в образе звезды. Ранее она выбирала SOVA для выхода на красную дорожку международного кинофестиваля в Торонто.
Тогда она дополнила свой образ украшением из коллекции SHE - колье из желтого золота с изумрудом.
Kaya Scodelario for the premiere of Adulthood during the Toronto Film Festival. pic.twitter.com/lmP3OFhFjX— cinemaland (@thecinemaland) September 19, 2025
В продолжении криминальной драмы Эдди Горниман (Тео Джеймс) и Сьюзи Гласс (Кая Скоделарио) пытаются расширить свою преступную империю.
На этот раз они выходят за пределы Великобритании и переносят часть операций в Италию. Однако на их пути возникают новые влиятельные игроки, в частности итальянский криминальный босс и его непредсказуемый помощник.