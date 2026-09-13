Серебряный лев - россиянину: в Венеции объявили победителей 83-го кинофестиваля

В Венеции завершился 83-й Международный кинофестиваль, который длился со 2 по 12 сентября. Российский режиссер Илья Хржановский получил одну из наград, в то время как главный приз достался ленте датской режиссерши.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на сайт кинофестиваля .

Победители Венецианского кинофестиваля

"Золотой лев" за лучший фильм достался ленте "Неизвестная женщина" (Kvinde Ukendt) режиссерши Мэй Эль-Тухи совместного производства Дании, Швеции и Латвии.

События психологического триллера разворачиваются в Дании летом 1945 года. Главная героиня Мари работает няней и служанкой в доме зажиточного вдовца и планирует выйти за него замуж, однако ее прошлое может разрушить эти планы - во время Второй мировой войны у женщины был роман с немецким солдатом.

Исполнительница роли Мари Матильда Арсель также получила "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль .



"Серебряный льв - Гран-при жюри" присудили южнокорейской драме "Возможная любовь" (Ga-neung-han Sa-rang) режиссера Ли Чан Дона. Фильм исследует жестокость современной трудовой системы через две супружеские пары - уволенного работника и его жену, а также режиссерши документального кино и ее мужа.



"Серебряного льва" за лучшую режиссуру получил россиянин Илья Хржановский за фильм "Дау". Лента производства Германии, Франции и Швеции повествует историю советского физика Льва Ландау и его жизнь в СССР.

По официальному описанию фестиваля, фильм вдохновлен историями физиков, работавших над созданием советской атомной бомбы. "Дау" прослеживает жизнь физика с 1928 года на протяжении четырех десятилетий советской истории.

Участие "Дау" вызвало протест Украины

В августе Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины и Министерство иностранных дел заявили о беспокойстве из-за участия ленты в конкурсе.

Украинские ведомства сделали акцент на связи режиссера проекта с Россией и российским бизнесом. В заявлении отметили, что производство фильма финансировал находящийся под санкциями США и Украины российский бизнесмен Сергей Адоньев.

Там также отметили, что исполнитель главной роли Теодор Курентзис принял российское гражданство и развивал музыкальную карьеру благодаря финансированию подсанкционных российских государственных банков и государственных культурных институций.

Отдельно Украина обратила внимание на то, что "Дау" снимали в Харькове в 2008-2011 годах, однако город в фильме показан сквозь советскую оптику.

"Особенно болезненным является тот факт, что фильм снял режиссер с государства-агрессора, а местом его съемок стал город, который сейчас подвергается постоянным российским ракетным, дроновым и бомбовым атакам. Выбирая для показа эту работу, фестиваль рискует опосредованно легитимизировать попытки России стереть и присвоить историю и культурную идентичность Украины", - говорилось в заявлении.

Кто еще получил награды

Среди других лауреатов основного конкурса 83-го Венецианского кинофестиваля: