Фильмы-рекордсмены на Венецианском кинофестивале: кто собрал самые длинные овации
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Культура

Фильмы-рекордсмены на Венецианском кинофестивале: кто собрал самые длинные овации

Только одному фильму аплодировали почти 25 минут

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Кадр из фильма "Праймтайм"
Дата: 12 сентября 2026

В этом году в Венеции отдельные премьеры превращались в настоящие триумфы - зрители не отпускали творцов со сцены многоминутными аплодисментами. Но какая картина стала абсолютным рекордсменом и фаворитом публики?

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.

The Spiral (оригинальное название - L'Estranea) - 9 минут

  • Жанр: горор, триллер, драма
  • Режиссер: Паоло Стрипполи
  • Актеры: Жасмин Тринка, Романа Маджора Вергано, Адриано Джаннини, Валерия Бруни Тедески

Один из самых необычных участников основного конкурса кинофестиваля - итальянский горор от режиссера Паоло Стрипполи. Фильм о богатой семье, жизнь которой меняется после страшной трагедии, получил одобрительные отзывы публики и критиков и 9-минутные овации после показа.

По сюжету главная героиня Анна в отчаянии пытается спасти дочь Алису после несчастного случая, когда девушка оказывается на грани жизни и смерти. В больничной часовне женщина встречает загадочную незнакомку, предлагающую ей сделку: жизнь дочери можно спасти, но за это семье придется заплатить страшную цену.


"Праймтайм" - 9 минут

  • Жанр: неонураный психологический триллер
  • Режиссер: Лэнс Оппенгайм
  • Актеры: Роберт Паттинсон, Мерритт Уивер, Скайлер Джизондо, Фиби Бриджерс

Лента поднимает вопрос о границах журналистики и телевизионного развлечения, а также о цене погони за высокими рейтингами. После показа на Венецианском кинофестивале фильм получил девятиминутные овации, а больше всего публику и критиков привлекла игра Роберта Паттинсона, которую назвали лучшей в его карьере.

В фильме актер превратился в реального телеведущего Криса Гансена. События разворачиваются в 2006 году, когда журналист в рамках шоу To Catch a Predator разоблачает мужчин, которые пытаются встретиться с несовершеннолетними.

Потенциальных преступников заманивают в дом с помощью подставных профилей, после чего они сталкиваются с Гансен перед скрытыми камерами и правоохранителями.


"Дикий конь номер девять" - 13 минут

  • Жанр: черная комедия, триллер
  • Режиссер: Мартин Макдона
  • Актеры: Джон Малкович, Сэм Роквелл, Стив Бушеми, Том Уэйтс, Паркер Поузи

Фильм рассказывает об агентах ЦРУ Криса и Ли, которых вскоре перед государственным переворотом в Чили 1973 отправляют из Сантьяго на остров Пасхи по приказу руководителя бюро. Там давние напарники вынуждены разбираться со своим непростым прошлым и новыми заговорами, возникающими вокруг них.


"Бункер" - 15,5 минуты

  • Жанр: психологический триллер, драма
  • Режиссер: Флориан Целлер
  • Актеры: Пенелопа Крус Хавьер Бардем Пол Дано Стивен Грэм Патрик Шварценеггер

Второе место по триумфу на Венецианском кинофестивале заняла лента "Бункер", в котором главные роли исполнили легендарные актерские супруги Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

В центре сюжета - архитектор Мигель и его жена София, прожившие вместе 17 лет. Жизнь супругов меняется, когда мужчина получает от технологического миллиардера предложение спроектировать роскошный бункер на Гавайях.

София выступает против работы на миллиардера и начинает сомневаться в моральности решения мужчины. Пока мужчина погружается в работу над масштабным проектом, напряжение в его браке растет, а ряд событий добавляет новые проблемы.


NAZA - 24,5 минут

  • Жанр: документальный
  • Режиссеры: Юваль Абрагам, Рэйчел Шор

Абсолютным рекордсменом фестиваля стал документальный фильм NAZA режиссеров Юваля Абрагама и Рэйчел Шор. После премьеры фильма зрители аплодировали около 24,5 минуты, что стало самой длинной овацией фестиваля.

Фильм посвящен войне в Газе и содержит показания бывших израильских военных и представителей разведки о принципах работы системы целеуказания и отношения к гражданским жертвам.

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