Фільми-рекордсмени на Венеційському кінофестивалі: хто зібрав найдовші овації

Лише одному фільму аплодували майже 25 хвилин
Цьогоріч у Венеції окремі прем’єри перетворювалися на справжні тріумфи - глядачі не відпускали творців зі сцени багатохвилинними оплесками. Та яка стрічка стала абсолютним рекордсменом та фаворитом публіки?
Детальніше про це пише Wave RBC.UA.
Один із найнезвичніших учасників основного конкурсу кінофестивалю - італійський горор від режисера Паоло Стріпполі. Фільм про заможну родину, життя якої змінюється після страшної трагедії, отримав схвальні відгуки публіки та критиків й 9-хвилинні овації після показу.
За сюжетом головна героїня Анна у відчаї намагається врятувати доньку Алісу після нещасного випадку, коли дівчина опиняється на межі життя і смерті. У лікарняній каплиці жінка зустрічає загадкову незнайомку, яка пропонує їй угоду: життя доньки можна врятувати, але за це родині доведеться заплатити страшну ціну.
Стрічка підіймає питання про межі журналістики та телевізійної розваги, а також про ціну гонитви за високими рейтингами. Після показу на Венеційському кінофестивалі фільм отримав дев'ятихвилинні овації, а найбільше уваги публіки та критиків привернула гра Роберта Паттінсона, яку назвали найкращою в його кар'єрі.
У фільмі актор перевтілився у реального телеведучого Кріса Гансена. Події розгортаються у 2006 році, коли журналіст у межах шоу "To Catch a Predator" викриває чоловіків, які намагаються зустрітися з неповнолітніми.
Потенційних злочинців заманюють до будинку за допомогою підставних профілів, після чого вони стикаються з Гансеном перед прихованими камерами та правоохоронцями.
Фільм розповідає про агентів ЦРУ Кріса та Лі, яких невдовзі перед державним переворотом у Чилі 1973 року відправляють із Сантьяго на острів Пасхи за наказом керівника бюро. Там давні напарники змушені розбиратися зі своїм непростим минулим і новими змовами, що виникають навколо них.
Друге місце за тріумфом на Венеційському кінофестивалі посіла стрічка "Бункер", у якому головні ролі виконале легендарне акторське подружжя Пенелопа Крус та Хав'єр Бардем.
У центрі сюжету - архітектор Мігель та його дружина Софія, які прожили разом 17 років. Життя подружжя змінюється, коли чоловік отримує від технологічного мільярдера пропозицію спроєктувати розкішний бункер на Гаваях.
Софія виступає проти роботи на мільярдера і починає сумніватися у моральності рішення чоловіка. Поки чоловік занурюється у роботу над масштабним проєктом, напруження у його шлюбі зростає, а низка подій додає нових проблем.
Абсолютним рекордсменом цьогорічного фестивалю став документальний фільм "NAZA" режисерів Юваля Абрагама та Рейчел Шор. Після прем’єри стрічки глядачі аплодували близько 24,5 хвилини, що стало найдовшою овацією фестивалю.
Фільм присвячений війні в Газі та містить свідчення колишніх ізраїльських військових і представників розвідки про принципи роботи системи цілевказання та ставлення до цивільних жертв.
The Gaza documentary “NAZA” earned a massive 24.5-minute #VeniceFilmFestival ovation as the crowd cheered and waved Palestinian flags.— Variety (@Variety) September 10, 2026
This marks the longest-ever standing ovation at Venice, beating the 22-minute ovation for “The Voice of Hind Rajab” last year, and perhaps the… pic.twitter.com/WuE0Lr7ZFi