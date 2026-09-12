“Можу безкінечно їсти гречку, лосось і авокадо”. Бліц з нутриціологинею Альоною Піддубною

Експертка має роки досвіду в сфері здорового харчування і знає, як це важливо для самопочуття та здоровʼя
Найголовніше – баланс в тарілці, каша має бути обовʼязково, а жінкам треба їсти жирну рибу та вуглеводи. Так вважає Альона Піддубна – сертифікована нутриціологиня, фуд-терапевтка, засновниця платформи WELL BE HEALTH CLUB, авторка книги “Ти – собі опора”. Вона має роки досвіду в сфері здорового харчування, і знає, як наповнення нашої тарілки впливає на життя, здоровʼя, зовнішній вигляд і самопочуття.
Wave RBC.ua поговорив з нею про основні принципі харчування, вітаміни та добавки, улюблені овочі, гарніри та сніданки. Детальніще – в бліц-інтервʼю з експерткою.
Зазвичай я намагаюся підтримувати звичну для мого організму рутину – снідати, обідати і вечеряти. Я наперед думаю про те, де відбудуться мої прийоми їжі і, якщо розумію, що якийсь основний випаде, то беру з собою перекус по правилам збалансованості.
Кладу з собою хлібці, ягоди, овочі, які не зіпсуються в дорозі. Можу взяти вакуумовану індичку, лосось, яйця, консервований тунець, авокадо. Тобто не просто фрукти, ягоди, горіхи, а щось білкове, вуглеводне, жирне, щоб вийшов повноцінний прийом їжі.
Мінімально я точно завжди буду їсти кашу, щоб брати з неї клітковину, вуглеводи, вітаміни групи Б, магній. Також обовʼязково – білок тваринного походження: червона риба, індичка, курка, або, на крайній випадок, варені яйця. Точно якийсь мінімальний пул овочів, банально: огірок, помідор, перець і, наприклад, петрушка. І насіння, горішки або авокадо.
Взагалі, якби можна було залишити тільки три продукти, я б залишила гречку, лосось і авокадо, і могла б їсти це безкінечно.
Так, я постійно вживаю саплементи, суперфуди, можу додатково вживати клітковину чи колаген при потребі. Я не вірю в те, що зараз, в умовах постійного стресу і зниженої якості продуктів, ми можемо все повноцінно отримувати через їжу, тому мінімальна підтримка саплементами в мене є завжди, в залежності від того, в якому стані організм.
Приблизно кожні 3-4 місяці я роблю повний чек-ап для того, щоб цей список саплементів був грамотно підібраний разом з лікарем.
Гречка, хліб і печена картопля.
По принципу збалансованості. Вуглеводи – це хліб, хлібці. Білок – заздалегідь зварені яйця. Та ж вакуумовані риба, індичка, курка, телятина, зараз дійсно багато виробників, які роблять якісні продукти. Або консервований тунець. Горішки, насіння, авокадо, оливкова олія, зелень.
Не пропускати їжу і намагатися збирати тарілку по правилам збалансованості. Як тільки ви забуваєте про баланс нутрієнтів, ви збільшуєте вірогідність швидкого відчуття голоду, недоотримання базових мікро- і макронутрієнтів, хронічної втоми та гормональних проблем.
Броколі і ківі зі шкіркою.
Яйця, ще один білок (риба або індичка), частіше хліб, ніж каша, авокадо і різний мікс овочів, це моя топ-комбінація.
Жирні сорти риби, різні види несмаженого насіння і цільні вуглеводи.