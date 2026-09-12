"Могу бесконечно есть гречку, лосось и авокадо". Блиц с нутрициологиней Аленой Поддубной

Эксперт имеет годы опыта в сфере здорового питания и знает, как это важно для самочувствия и здоровья
Самое главное – баланс в тарелке, каша должна быть обязательно, а женщинам нужно есть жирную рыбу и углеводы. Так считает Алена Поддубная – сертифицированная нутрициологиня, фуд-терапевт, основательница платформы WELL BE HEALTH CLUB, автор книги “Ты – себе опора”. Она имеет годы опыта в сфере здорового питания и знает, как наполнение нашей тарелки влияет на жизнь, здоровье, внешний вид и самочувствие.
Wave RBC.ua поговорил с ней об основных принципах питания, витаминах и добавках, любимых овощах, гарнирах и завтраках. Подробно – в блиц-интервью с экспертом.
Обычно я стараюсь поддерживать привычную для моего организма рутину – завтракать, обедать и ужинать. Я заранее думаю о том, где состоятся мои приемы пищи и если понимаю, что какой-то основной выпадет, то беру с собой перекус по правилам сбалансированности.
Кладу с собой хлебцы, ягоды, овощи, которые не испортятся в пути. Могу взять вакуумированную индейку, лосось, яйца, консервированный тунец, авокадо. То есть не просто фрукты, ягоды, орехи, а что-то белковое, углеводное, жирное, чтобы получился полноценный прием пищи.
Минимально я точно всегда буду есть кашу, чтобы брать из нее клетчатку, углеводы, витамины группы Б, магний. Также обязательно – белок животного происхождения: красная рыба, индейка, курица или, на крайний случай, вареные яйца. Точно какой-нибудь минимальный пул овощей, банально: огурец, помидор, перец и, например, петрушка. И семена, орешки или авокадо.
Вообще, если бы можно было оставить только три продукта, я оставила бы гречку, лосось и авокадо, и могла бы есть это бесконечно.
Да, я постоянно употребляю саплементы, суперфуды, могу дополнительно употреблять клетчатку или коллаген при необходимости. Я не верю в то, что сейчас, в условиях постоянного стресса и пониженного качества продуктов, мы можем все полноценно получать через еду, поэтому минимальная поддержка саплементами у меня всегда, в зависимости от того, в каком состоянии организм.
Приблизительно каждые 3-4 месяца я делаю полный чек-ап для того, чтобы этот список саплементов был грамотно подобран вместе с врачом.
Гречка, хлеб и печеный картофель.
По принципу сбалансированности. Углеводы – это хлеб, хлебцы. Белок – предварительно сваренные яйца. Та же вакуумированная рыба, индейка, курица, телятина, сейчас действительно много производителей, производящих качественные продукты. Или консервированный тунец. Орешки, семена, авокадо, оливковое масло, зелень.
Не пропускать еду и пытаться собирать тарелку по правилам сбалансированности. Как только вы забываете о балансе нутриентов, вы увеличиваете вероятность быстрого ощущения голода, недополучения базовых микро- и макронутриентов, хронической усталости и гормональных проблем.
Брокколи и киви с кожурой.
Яйца, еще один белок (рыба или индейка), чаще хлеб, чем каша, авокадо и разный микс овощей, это моя топ-комбинация.
Жирные сорта рыбы, разные виды нежареных семян и цельные углеводы.