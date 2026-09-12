"Могу бесконечно есть гречку, лосось и авокадо". Блиц с нутрициологиней Аленой Поддубной

Wave RBC.ua поговорил с ней об основных принципах питания, витаминах и добавках, любимых овощах, гарнирах и завтраках. Подробно – в блиц-интервью с экспертом.

Самое главное – баланс в тарелке, каша должна быть обязательно, а женщинам нужно есть жирную рыбу и углеводы. Так считает Алена Поддубная – сертифицированная нутрициологиня, фуд-терапевт, основательница платформы WELL BE HEALTH CLUB, автор книги “Ты – себе опора”. Она имеет годы опыта в сфере здорового питания и знает, как наполнение нашей тарелки влияет на жизнь, здоровье, внешний вид и самочувствие.

Как строите питание в отпусках и поездках?

Обычно я стараюсь поддерживать привычную для моего организма рутину – завтракать, обедать и ужинать. Я заранее думаю о том, где состоятся мои приемы пищи и если понимаю, что какой-то основной выпадет, то беру с собой перекус по правилам сбалансированности.

Кладу с собой хлебцы, ягоды, овощи, которые не испортятся в пути. Могу взять вакуумированную индейку, лосось, яйца, консервированный тунец, авокадо. То есть не просто фрукты, ягоды, орехи, а что-то белковое, углеводное, жирное, чтобы получился полноценный прием пищи.

Какими продуктами вы можете минимально ограничиваться и получать все нутриенты?

Минимально я точно всегда буду есть кашу, чтобы брать из нее клетчатку, углеводы, витамины группы Б, магний. Также обязательно – белок животного происхождения: красная рыба, индейка, курица или, на крайний случай, вареные яйца. Точно какой-нибудь минимальный пул овощей, банально: огурец, помидор, перец и, например, петрушка. И семена, орешки или авокадо.

Вообще, если бы можно было оставить только три продукта, я оставила бы гречку, лосось и авокадо, и могла бы есть это бесконечно.

Употребляете ли вы витамины и добавки и, если да, то при каких условиях?

Да, я постоянно употребляю саплементы, суперфуды, могу дополнительно употреблять клетчатку или коллаген при необходимости. Я не верю в то, что сейчас, в условиях постоянного стресса и пониженного качества продуктов, мы можем все полноценно получать через еду, поэтому минимальная поддержка саплементами у меня всегда, в зависимости от того, в каком состоянии организм.

Приблизительно каждые 3-4 месяца я делаю полный чек-ап для того, чтобы этот список саплементов был грамотно подобран вместе с врачом.

Топ-3 ваши любимые гарниры?

Гречка, хлеб и печеный картофель.

Когда нет света и холодильника: чем рекомендуете питаться?

По принципу сбалансированности. Углеводы – это хлеб, хлебцы. Белок – предварительно сваренные яйца. Та же вакуумированная рыба, индейка, курица, телятина, сейчас действительно много производителей, производящих качественные продукты. Или консервированный тунец. Орешки, семена, авокадо, оливковое масло, зелень.

Какую главную рекомендацию по питанию вы бы дали оставшимся украинцам в Украине?

Не пропускать еду и пытаться собирать тарелку по правилам сбалансированности. Как только вы забываете о балансе нутриентов, вы увеличиваете вероятность быстрого ощущения голода, недополучения базовых микро- и макронутриентов, хронической усталости и гормональных проблем.

Ваш любимый фрукт и овощ на каждый сезон?

Брокколи и киви с кожурой.

Что вы чаще всего выбираете на завтрак?

Яйца, еще один белок (рыба или индейка), чаще хлеб, чем каша, авокадо и разный микс овощей, это моя топ-комбинация.

Топ-3 продуктов, которые должны быть в рационе женщины?

Жирные сорта рыбы, разные виды нежареных семян и цельные углеводы.