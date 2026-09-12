Суровцев відкрив притулок, а Еністон - фонд: 6 зірок, які дають покинутим тваринам новий дім

Wave RBC.UA зібрав шість історій знаменитостей, які прихищають тварин, підтримують зоозахисників і створюють власні благодійні проєкти.

Раян Гослінг носив на шиї жетон померлого собаки, Дженніфер Еністон створила фонд допомоги притулкам, а Олексій Суровцев рятував тварин під час боїв за Ірпінь. У кожного з них своя історія, завдяки якій коти й собаки отримували нові домівки, лікування та турботу.

Олексій Суровцев

На початку повномасштабного вторгнення український актор допомагав евакуювати людей з Ірпеня та повертався по тварин, які залишилися в місті.

Серед них були коти й собаки, які залишилися зачиненими у квартирах.

За місяць боїв на Київщині він вивіз з Ірпеня понад 300 тварин. А в липні 2022 року відкрив притулок "Бородата Котомамуля".

У липні 2026-го Суровцев розповідав, що в притулку живуть майже 90 котів.

Олексій Суровцев (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)

Один із них - Малевич, який втратив око, але встиг знятися з актором у серіалі та кліпі.

Інший підопічний чекає на свого господаря-військового, якому Суровцев надсилає фотографії улюбленця.

Актор наголошує, що притулкам потрібні й звичайні репости.

Раян Гослінг

Джордж супроводжував Раяна Гослінга на знімальних майданчиках і прожив 17 років.

Пес помер у грудні 2016-го, а наступного року актор з’являвся на публіці з його жетоном на шиї.

У шоу Еллен Дедженерес Гослінг згадував незалежний характер Джорджа: той не хотів виконувати команди, а в ресторані міг зайняти вільний стілець за столом.

На пам’ять про нього актор також одягнув футболку з його зображенням в ефірі Saturday Night Live.

Згодом у родині Гослінга та Єви Мендес з’явилися інші врятовані собаки.

У 2019 році акторка представила добермана Лучо, якого вони взяли через Friends for Life Rescue Network, і закликала підписників розглянути можливість прихистити тварину або підтримати організацію пожертвою.

Раян Гослінг (фото: Getty Images)

А в листопаді 2024-го Мендес розповіла про нову улюбленицю Меджик - її взяли через California Doodle Rescues.

Дженніфер Еністон

У 2024 році зірка "Друзів" запустила The Clydeo Fund. Ініціатива під опікою Entertainment Industry Foundation підтримує організації, які рятують тварин, допомагають їм відновитися та знаходять постійні домівки.

Запуск фонду приурочили до виходу дитячої книжки Еністон, головного героя якої надихнув її власний пес Клайд.

Так історія улюбленця стала основою проєкту допомоги іншим тваринам.

Дженніфер Еністон (фото: instagram.com/jenniferaniston​​​​​​​)

Еністон також публікує в соцмережах історії собак, яким потрібні господарі.

Вона визнавала, що емоційно це непросто, але продовжує, бо розголос допомагає тваринам залишити притулки.

"Це дуже важко, але це допомагає: їх помічають і рятують", - розповідала акторка в інтерв’ю People.

Аріана Гранде

У 2020 році Аріана Гранде разом із братами Браяном і Скоттом Ніколсонами створила в Лос-Анджелесі Orange Twins Rescue.

Брати працювали зі співачкою як танцівники та хореографи, а згодом стали її партнерами у зоозахисному проєкті.

Організація займається порятунком тварин і пошуком нових родин. На початку 2021 року Гранде поширювала історії її підопічних, яких можна було забрати додому.

Аріана Гранде (фото: instagram.com/arianagrande​​​​​​​)

Серед них була п’ятимісячна кішка Нормані, яка зазнала тяжкої травми лапи та перенесла ампутацію.

Команда пояснювала, що вона може бігати й гратися, та шукала для неї терплячих господарів.

У таких публікаціях майбутнім власникам розповідали про характер, стан і потреби конкретної тварини.

Мобі

У квітні 2026 року Мобі оголосив, що спрямує 100% прибутку від виступів на Coachella організаціям, які захищають тварин.

Серед них - The Humane League, Mercy For Animals, Physicians Committee for Responsible Medicine та Direct Action Everywhere. The Humane League підтвердила, що увійшла до переліку отримувачів цієї допомоги.

"Моя головна робота в житті - бути активістом із захисту прав тварин", - пояснював музикант.

Мобі (фото: instagram.com/moby​​​​​​​)

Він розповідав, що хоче використати і кошти, і увагу до фестивального виступу для підтримки зоозахисників.

Свою прихильність до тварин Мобі пов’язував із дитинством: у його родині жили врятовані собаки, коти та інші тварини.

Майлі Сайрус

У лютому 2021 року Майлі Сайрус представила нову улюбленицю Енджел. За словами співачки, до переїзду в її дім собака три місяці прожила у притулку.

Це сталося невдовзі після смерті її собаки Мері Джейн. Сайрус пов’язувала появу Енджел із пам’яттю про неї та публікувала фотографії нової підопічної разом з іншими своїми тваринами.

У тому ж дописі співачка звертала увагу на негативну репутацію пітбулів і розповідала про свою прив’язаність до нової підопічної.

"Не впевнена, що колись знову спатиму, бо не можу відвести від неї очей!" - писала Сайрус.

Майлі Сайрус (фото: Getty Images)

Анджеліна Джолі та Бред Пітт

У січні 2011 року стало відомо про пожертву Анджеліни Джолі та Бреда Пітта центру порятунку диких тварин Наанкусе в Намібії.

Актори виділили 2 мільйони доларів від імені своєї доньки Шайло, яка народилася в цій країні.

Перед цим родина провела в центрі Різдво. Джолі та Пітт із дітьми допомагали працівникам доглядати врятованих тварин і спостерігали, як реабілітованого леопарда випускають у дику природу.

Наанкусе опікується пораненими дикими тваринами та дитинчатами, які залишилися без батьків.

Окрім природоохоронної роботи, центр також допомагає місцевим громадам.

Аманда Сейфрід

Аманда Сейфрід разом із чоловіком, актором Томасом Садоскі, опікується фермою на півночі штату Нью-Йорк. Тут живуть коні, віслюки, кози, качки, кури, коти та собаки.

У січні 2026 року акторка розповіла, що ферма працює як неприбуткова організація.

Серед її підопічних є літні тварини та коні з проблемами зі здоров’ям, а частину котів родина прихистила через зоозахисну організацію ASPCA.

"Коли я кажу, що це притулок, то це справді притулок - це моя мрія", - розповіла Сейфрід в інтерв’ю Vogue.

Доглядати тварин родині допомагає працівник, який живе неподалік.

Аманда Сейфрід (фото: instagram.com/mingey​​​​​​​)

Рікі Джервейс

23 березня 2026 року в Лондоні Рікі Джервейс отримав нагороду імені Джейн Гудолл за незмінну відданість захисту тварин.

Відзнаку вручили на благодійному вечорі Hope Gala.

У промові комік пожартував, що його внесок важко порівнювати з десятиліттями, які Гудолл присвятила вивченню шимпанзе.

"Я дещо роблю. Пишу твіти. Підписую петиції. Жертвую трохи грошей", = сказав Джервейс.

Серед ініціатив, які він підтримує, - кампанія Animals Asia за порятунок ведмедів у В’єтнамі.

Комік підписав звернення із закликом звільнити тварин, яких досі утримують у клітках на колишніх фермах із видобутку жовчі, та передати їх під опіку зоозахисників.

Рікі Джервейс (фото: instagram.com/RICKYGERVAIS​​​​​​​)