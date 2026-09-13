Український бренд з'явився у серіалі "Джентльмени": яку прикрасу обрала Сьюзі Гласс

У фінальному епізоді другого сезону серіалу Гая Річі "Джентльмени" героїня акторки Каї Скоделаріо Сьюзі Гласс з'явилася з прикрасою українського бренду SOVA. Для персонажки обрали каблучку, яка стала частиною її образу.

Про це розповідає Wave RBC.UA з посиланням на Instagram SOVA.

Яку прикрасу SOVA показали у "Джентльменах"

Прикрасу для героїні підібрали завдяки співпраці бренду зі стилісткою Лулу Бонтемпс. Вона працювала над стилізацією як повнометражного фільму "Джентльмени", так і однойменного серіалу Netflix.

Каблучка виконана з жовтого золота 585 проби та прикрашена великим червоним рубіном напівсферичної форми. Круглий масивний елемент має фактурну поверхню у вигляді променів.

Скільки коштує каблучка

Прикраса належить до колекції Rouge, натхненої вінтажною ювелірною естетикою 1950-1960-х років. Її вартість без знижок сягає 107 475 грн.

Як виглядає каблучка (фото: sovajewels.com)

Кая Скоделаріо вже обирала SOVA

Це не перша поява прикрас українського бренду в образі зірки. Раніше вона обирала SOVA для виходу на червону доріжку Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

Тоді вона доповнила свій образ прикрасою з колекції SHE - кольє з жовтого золота зі смарагдом.

Kaya Scodelario for the premiere of Adulthood during the Toronto Film Festival. pic.twitter.com/lmP3OFhFjX — cinemaland (@thecinemaland) September 19, 2025

Що відомо про 2 сезон "Джентльменів"

У продовженні кримінальної драми Едді Горніман (Тео Джеймс) та Сьюзі Гласс (Кая Скоделаріо) намагаються розширити свою злочинну імперію.

Цього разу вони виходять за межі Великої Британії та переносять частину операцій до Італії. Проте на їхньому шляху постають нові впливові гравці, зокрема італійський кримінальний бос та його непередбачуваний помічник.