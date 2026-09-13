Селін Діон повернулася на сцену після хвороби і не стримала сліз: "Я така щаслива"

Селін Діон зі сльозами виступила перед тисячами шанувальників на першому за тривалий час концерті у Парижі. Артистка повернулася на сцену після того, як у 2022 році взяла паузу через рідкісне неврологічне захворювання.

"Я обіцяла собі не плакати"

Під час перших хвилин концерту Діон не змогла стримати сліз.

"Я обіцяла собі не плакати. Але я така щаслива вас бачити. Я сумувала за вами", - сказала співачка глядачам.

Після першої пісні вечора On ne change pas" вона звернулася до публіки та зізналася, що повернення на сцену стало для неї особливим моментом.

"Ось ми тут… Я стою на сцені в цьому місті, яке так люблю, завдяки вашій підтримці та любові", - сказала Діон.

Артистка також згадала складний шлях, який їй довелося пройти через проблеми зі здоров'ям.

"Я мушу визнати, що цей шлях був непростим. Подорож виявилася довшою, ніж очікувалося, з незапланованими зупинками. Але я не здалася", - розповіла вона.

Концерт тривав понад дві години 20 хвилин. За цей час Діон виконала свої найвідоміші композиції, серед яких "The Power of Love", "Because You Loved Me", "Pour que tu m’aimes encore", "All By Myself" та інші.

Для концерту Діон також змінила кілька образів. На початку виступу вона з’явилася у чорній сукні без бретелей із корсетним ліфом і багатошаровою спідницею з тюлю.

Діон розповіла про життя з хворобою

Окремо співачка згадала про свій стан здоров'я. У 2022 році їй діагностували синдром ригідної людини - рідкісне неврологічне та аутоімунне захворювання, яке спричиняє сильну м’язову скутість і може впливати на здатність ходити та співати.

"Живучи з цим щодня, я змогла це прийняти. І вирішила зробити це своєю причиною жити", - сказала Діон.

Вона також закликала публіку пам’ятати, що кожна людина може проходити через власні випробування.

"Ми не знаємо, через що проходить людина поруч із нами. Хтось переживає труднощі, горе та біль, а хтось випромінює енергію та радість. Тож давайте візьмемо цю енергію і поділимося нею. Саме для цього існує музика", - звернулася співачка до глядачів.

Чому Селін Діон довго не виступала

Паризькі концерти Діон спочатку планувалися ще на 2020 рік у межах її Courage World Tour. Через пандемію їх перенесли, а згодом концерти скасували через погіршення стану здоров’я співачки.

У 2022 році Діон була змушена суттєво обмежити професійну діяльність і скасувати концертні плани. Глядачі змогли побачити, наскільки важким був цей період для артистки, у документальному фільмі "I Am: Celine Dion" режисерки Ірен Тейлор, який вийшов у 2024 році.

Втім, повністю зі сцени Діон не зникла. У 2024 році вона здійснила гучне повернення, виконавши "Hymne à l’amour" Едіт Піаф біля Ейфелевої вежі під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі.

Тепер співачка розпочала свою першу масштабну серію концертів за кілька років - 16 виступів у Plenitude Arena поблизу Парижа.