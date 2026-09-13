Селин Дион вернулась на сцену после болезни и не сдержала слез: "Я так счастлива"

Селин Дион со слезами выступила перед тысячами поклонников на первом за длительное время концерте в Париже. Артистка вернулась на сцену после того, как в 2022 году взяла паузу из-за редкого неврологического заболевания.

"Я обещала себе не плакать"

В первые минуты концерта Дион не смогла сдержать слез.

"Я обещала себе не плакать. Но я так счастлива вас видеть. Я скучала по вам", - сказала певица зрителям.

После первой песни вечера On ne change pas она обратилась к публике и призналась, что возвращение на сцену стало для нее особым моментом.

"Вот мы здесь… Я стою на сцене в этом городе, который так люблю, благодаря вашей поддержке и любви", - сказала Дион.

Артистка также вспомнила сложный путь, который ей пришлось пройти из-за проблем со здоровьем.

"Я должен признать, что этот путь был непростым. Путешествие оказалось длиннее, чем ожидалось, с незапланированными остановками. Но я не сдалась", - рассказала она.

Концерт длился более двух часов 20 минут. За это время Дион исполнила свои самые известные композиции, среди которых The Power of Love, Because You Loved Me, Pur que tu m'aimes encore, All By Myself и другие.

Для концерта Дион также сменила несколько образов. В начале выступления она появилась в черном платье без бретелек с корсетным лифом и многослойной юбкой из тюля.

Дион рассказала о жизни с болезнью

Отдельно певица вспомнила о своем состоянии здоровья. В 2022 году ему диагностировали синдром ригидного человека - редкое неврологическое и аутоиммунное заболевание, вызывающее сильную мышечную скованность и влияющее на способность ходить и петь.

"Живя с этим каждый день, я смогла это принять. И решила сделать это своей причиной жить", - сказала Дион.

Она также призвала публику помнить, что каждый человек может проходить через свои испытания.

"Мы не знаем, через что проходит человек рядом с нами. Кто-то переживает трудности, горе и боль, а кто-то излучает энергию и радость. Так что давайте возьмем эту энергию и поделимся ею. Именно для этого существует музыка", - обратилась певица к зрителям.

Почему Селин Дион долго не выступала

Парижские концерты Дион первоначально планировались еще на 2020 год в рамках ее Courage World Tour. Из-за пандемии их перенесли, а затем концерты отменили из-за ухудшения состояния здоровья певицы.

В 2022 году Дион была вынуждена существенно ограничить профессиональную деятельность и упразднить концертные планы. Зрители смогли увидеть, как тяжел был этот период для артистки, в документальном фильме "I Am: Celine Dion" режиссера Ирэн Тэйлор, вышедшем в 2024 году.

Впрочем, полностью со сцены Дион не исчезла. В 2024 году она совершила громкий возврат, выполнив "Hymne à l'amour" Эдит Пиаф у Эйфелевой башни во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

Теперь певица начала свою первую масштабную серию концертов за несколько лет – 16 выступлений в Plenitude Arena вблизи Парижа.