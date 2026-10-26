Ада Роговцева стала лицом новой кампании Cher17

89-летняя украинская актриса театра и кино Ада Роговцева стала лицом новой кампании бренда Cher17. Она снялась в элегантных образах и рассказала о своей философии жизни, творчестве и любви.

Рекламная кампания с легендой

Украинский бренд одежды Cher17 пригласил легендарную актрису театра и кино Аду Роговцеву стать лицом новой рекламной кампании. Для съемки Ада примеряла несколько образов из вещей бренда – тотал-блэк костюм, белую и голубую рубашку, бежевое шерстяное пальто и т.д.

"Мы верим, что одежда не меняет женщину – она помогает подчеркнуть то, что уже есть в ней. Ада Николаевна для нас – пример, чья красота выходит далеко за пределы внешнего. В ее взгляде, словах и присутствии – опыт, достоинство и любовь к жизни", – прокомментировал бренд.

Философия Ады Роговцевой

Для этой кампании Аду Роговцеву попросили рассказать о своем взгляде на жизнь, сцену и важность оставаться собой. В частности, она поделилась, что больше всего ее в жизни спасают книги, а сцена помогает чувствовать себя лучше, особенно, когда ощущается энергетика от публики. "У каждого свои рецепты, каждый греется под своим солнышком. Отчаяние - это большой грех, поэтому не будем грешить", - рассказала актриса.

А на вопрос, что ей помогает оставаться собой, Роговцева уверенно ответила, что это ее дочь, внуки и правнук.

"Мне нравится моя профессия, я очень люблю все, что меня окружает каждый божий день. Так что находим себе занятие по душе. Еще нужно выбрать человека, рядом с которым тебе интересно. Отбор людей и любовь к миру. Третьего я не знаю", - добавила легендарная артистка.

Предыдущие проекты Cher17

Бренд не в первый раз делает кампании с важными смыслами. В частности, ранее, в коллаборации с Национальным художественным музеем Украины создали платок с картиной Анатолия Петрицкого "С работы (Деревня Яреськи)" (1938 г.). Всю прибыль с платка направили на восстановление музея, здание которого пострадало в результате российских обстрелов.