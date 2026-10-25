7 необычных образов звезд на Хэллоуин: от червя Хайди Клум до жуткого клоуна Эда Ширана

Знаменитости перевоплощались в героев культовых фильмов, популярные снеки и даже предметы сантехники
Хэллоуин для звезд – это возможность продемонстрировать фантазию и чувство юмора. Пока одни выбирают образы монстров и героев ужастиков, другие превращаются в неожиданных персонажей, которых трудно представить на красной дорожке.
Wave RBC.UA предлагает вспомнить самые неординарные костюмы знаменитостей.
В 2022 году немецкая супермодель появилась на собственной вечеринке в Нью-Йорке в костюме огромного дождевого червя. Образ полностью закрывал ее тело, оставляя открытыми только часть лица.
На создание концепции модель потратила два года, а воплотить ее помогла команда специалистов по спецэффектам. Муж Клум Том Каулитц дополнил замысел образом рыбака, который поймал червяка на удочку.
В 2021 году реперша Карди Би превратилась в героиню франшизы "Семейка Аддамс". Для фотосессии она выбрала черное платье с эффектом паутины, корсета и длинных ногтей, а образ дополнила бледным макияжем и красной помадой.
Наряды создала дизайнер Наталья Феднер. На работу над костюмом ушло семь дней, а для изготовления корсета была использована специальная технология с материалом на основе смолы.
В 2014 году американская певица отказалась от традиционных гелловинских перевоплощений и пришла на вечеринку в костюме большого чипса.
Оранжевый образ артистка дополнила красными леггинсами, кроссовками и сумкой в виде пачки снеков. Необычный выбор мгновенно привлек внимание и стал одним из самых забавных костюмов в этом году.
Звезда фильма "Сам дома" в прошлом году ошеломил публику необычным костюмом в виде предмета сантехники. Актер выбрал надувной костюм унитаза, дополнив его белым гримом на лице, красной шляпой в форме вантуза и игрушечным эмодзом кучки.
Калкин объяснил, что на таком перевоплощении настояли его дети. Он пошутил, что если дети хотят видеть тебя унитазом, нужно стать самым лучшим унитазом, каким только можно быть.
В 2025 году артистка представила необычный образ. Певица надела корсетное платье с объемной цветочной вышивкой и скульптурный головной убор, напоминавший ангельские крылья. Образ дополнила серебристая лопата.
В соцсетях она назвала себя садовницей Эдемского сада и поздравила с Хэллоуином "всех могильников". Платье взяли из коллекции весна-лето 2026 года бренда Matières Fécales.
Британская певица в 2025 году превратилась в Грету - персонажку фильма "Грэмлины 2: Новая партия". Для этого она использовала зеленый грим, накладки и парик ярко-зеленого цвета.
На одном фото артистка позировала в свадебном платье в стиле 1980-х годов, а на другом - в комплекте из короткой юбки и топа.
В 2025 году британский певец превратился в жуткого клоуна из фильма ужасов "Оно", снятого по роману Стивена Кинга.
Артист использовал рыжий парик и грим, чтобы воспроизвести узнаваемую внешность персонажа. В соцсетях он показал себя в повседневных ситуациях - во время прогулки по городу и в баре.