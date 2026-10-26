Завернуться в плед и "впасть в анабиоз": простые штуки от психолога, которые спасут от осенней хандры

Такая "хандра" – это скорее временный спад настроения и сил, который может ощущаться как уныние, скука или несколько большая усталость, чем обычно. Смена состояния не обязательно означает, что что-то не так. Важно обращать внимание на то, насколько интенсивны эти ощущения, как долго они длятся и как влияют на повседневную жизнь.

Осенью становится меньше дневного света и солнечных дней, учащаются дожди, а настроение может меняться. Появляется меланхолия, хочется больше покоя, отдыха и времени дома – и это абсолютно нормально.

Об особенностях этого состояния и способах самоподдержки для Wave.RBC.ua рассказала психологиня платформы Betobee и психоэдукатор Анастасия Патенко.

Влияние войны и постоянного стресса

Экспертка обращает внимание на один важный момент – мы живем в условиях войны и постоянно сталкиваемся со стрессом, опасностью и неопределенностью.

Даже когда непосредственно ничего не происходит, переживания за близких, из-за новостей, воздушных тревог и необходимости постоянно быть наготове – забирают много сил.

"Когда к этому добавляются сезонные изменения, состояние может ухудшаться сильнее, чем это происходило бы при других обстоятельствах. Поэтому, помимо привычных рекомендаций для преодоления осеннего спада настроения, важно позаботиться о том, как мы справляемся с ежедневным стрессом", - говорит психолог.

Советы по поддержке себя

Прежде всего, стоит, насколько это возможно и безопасно, выходить на улицу и бывать чаще на дневном свете. Если такой возможности нет, старайтесь обеспечить больше света в помещении, где работаете или учитесь.

Физическая активность. Важно компенсировать снижение движения. Это не обязательно должна быть тренировка: даже десять минут ходьбы в день будут хорошим началом.

Важно компенсировать снижение движения. Это не обязательно должна быть тренировка: даже десять минут ходьбы в день будут хорошим началом. Общение. Не закрывайтесь от людей. Общение с близкими, возможность поделиться переживаниями или просто побыть рядом с кем-то, не обсуждая сложные темы, дает весомую поддержку.

Не закрывайтесь от людей. Общение с близкими, возможность поделиться переживаниями или просто побыть рядом с кем-то, не обсуждая сложные темы, дает весомую поддержку. Режим дня и сна. Старайтесь соблюдать график настолько, насколько позволяют обстоятельства. Если из-за тревоги или работы привычный режим нарушается, не вините себя, а постепенно возвращайтесь к ритму, который помогает восстанавливаться. Кому-то нужен дополнительный отдых днем, кому-то больше времени в выходные. Ориентируйтесь на свои потребности и возможности.

Осенью пропадает желание что-то делать, но это можно преодолеть (фото: Getty Images)

А что же делать с постоянным стрессом?

Анастасия Патенко говорит, что следует признать – мы находимся в ситуации, где рядом много опасности, и наша психика и тело реагируют на нее автоматически. Это не значит, что мы недостаточно устойчивы или неправильно справляемся – это естественная реакция организма на обстоятельства.

Главная задача для всех нас – не научиться никогда не тревожиться, а замечать собственные реакции и помогать себе возвращаться в более стабильное состояние. Практиковать это следует и в более спокойные периоды, чтобы лучше понимать себя и знать, к чему обращаться при росте напряжения.

Практические упражнения и техники саморегуляции

Возможно, что-то из этого списка уже помогало вам раньше, а что-нибудь захочется попробовать впервые:

Снятие физического напряжения. Потрясите руками, ногами, плечами. Это особенно полезно, если чувствуется много напряжения и хочется направить куда-то энергию.

Потрясите руками, ногами, плечами. Это особенно полезно, если чувствуется много напряжения и хочется направить куда-то энергию. Поиск опоры. Сильно упритесь ногами в пол и почувствуйте опору. Можно ладонями нажать на стену в течение нескольких секунд, а затем расслабить руки.

Сильно упритесь ногами в пол и почувствуйте опору. Можно ладонями нажать на стену в течение нескольких секунд, а затем расслабить руки. Звуковая саморегуляция. Погудите, напойте мелодию или тихонько помурлычьте. Монотонный звук и сосредоточение на нем помогают немного замедлиться.

Погудите, напойте мелодию или тихонько помурлычьте. Монотонный звук и сосредоточение на нем помогают немного замедлиться. Мышечная релаксация. Поочередно напрягайте и расслабляйте мускулы. К примеру, сожмите кулаки на несколько секунд и отпустите, поднимите плечи к ушам и опустите.

Поочередно напрягайте и расслабляйте мускулы. К примеру, сожмите кулаки на несколько секунд и отпустите, поднимите плечи к ушам и опустите. Тактильные ощущения. Подержите в руках что-нибудь теплое или прохладное (например, чашка с чаем или прохладный предмет). Обратите внимание на температуру и ощущение в ладонях.

Подержите в руках что-нибудь теплое или прохладное (например, чашка с чаем или прохладный предмет). Обратите внимание на температуру и ощущение в ладонях. Заземление через зрение. Медленно оглянитесь вокруг. Рассмотрите детали: что стоит на полках, как падает свет, какие цвета есть в комнате. Это возвращает внимание к настоящему моменту.

Медленно оглянитесь вокруг. Рассмотрите детали: что стоит на полках, как падает свет, какие цвета есть в комнате. Это возвращает внимание к настоящему моменту. Фокусировка внимания. Посчитайте вслух предметы определенного цвета или найдите вокруг пять круглых предметов. Это помогает, когда мысли ходят по кругу и тяжело переключиться.

Посчитайте вслух предметы определенного цвета или найдите вокруг пять круглых предметов. Это помогает, когда мысли ходят по кругу и тяжело переключиться. Осознанное питье. Медленно выпейте воды, ощущая ее вкус, температуру и сам процесс глотания. Делайте это не на автомате, а с вниманием.

Медленно выпейте воды, ощущая ее вкус, температуру и сам процесс глотания. Делайте это не на автомате, а с вниманием. Работа с дыханием. Сделайте несколько выдохов немного длиннее вдохов, если вам так комфортно. Не нужно набирать слишком много воздуха или дышать через силу.

Сделайте несколько выдохов немного длиннее вдохов, если вам так комфортно. Не нужно набирать слишком много воздуха или дышать через силу. Конкретизация состояния. Попытайтесь описать свое состояние точнее. Не просто "мне плохо", а, например: "Я сейчас напряжена, потому что неопределенность меня истощает" или "Я злюсь, потому что чувствую бессилие". Назвать происходящее уже шаг к упорядочению переживаний.

Попытайтесь описать свое состояние точнее. Не просто "мне плохо", а, например: "Я сейчас напряжена, потому что неопределенность меня истощает" или "Я злюсь, потому что чувствую бессилие". Назвать происходящее уже шаг к упорядочению переживаний. Распределение контроля. Разделите то, что тревожит, на две части: на что сейчас можно повлиять, а на что нет. И выберите одно небольшое действие из первой части.

Разделите то, что тревожит, на две части: на что сейчас можно повлиять, а на что нет. И выберите одно небольшое действие из первой части. Фраза-опора. Найдите для себя фразу-поддержку. Оно не обязательно должно быть положительным. Например: "Сейчас мне непросто", "Не нужно решать все одновременно", "Можно двигаться постепенно".

Найдите для себя фразу-поддержку. Оно не обязательно должно быть положительным. Например: "Сейчас мне непросто", "Не нужно решать все одновременно", "Можно двигаться постепенно". Смена пространства. Измените положение тела и пространство вокруг. Если долго сидели – встаньте, откройте окно, перейдите в другую комнату, сядьте поудобнее. Даже небольшое изменение помогает прервать круг мыслей.

Измените положение тела и пространство вокруг. Если долго сидели – встаньте, откройте окно, перейдите в другую комнату, сядьте поудобнее. Даже небольшое изменение помогает прервать круг мыслей. Безопасное окружение. Побудьте рядом с кем-то без надобности что-либо объяснять. Попросите близкого человека посидеть вместе, обнять (если это приятно) или поговорить о чем-то обыденном.

Побудьте рядом с кем-то без надобности что-либо объяснять. Попросите близкого человека посидеть вместе, обнять (если это приятно) или поговорить о чем-то обыденном. Уменьшение раздражителей. Выключите лишние звуки, приглушите свет, отложите новости и сообщения хотя бы на несколько минут, если есть такая возможность.

Важно не заставлять себя выполнять все по списку, а понемногу исследовать, что подходит именно вам в разных ситуациях.

"Саморегуляция – это не одна универсальная техника, а набор способов, к которым можно обращаться в зависимости от собственного состояния и обстоятельств", – говорит психолог.

Одна из причин осенней хандры – отсутствие солнечного света (фото: Freepik)

Когда следует обратиться за помощью

По словам психолога, совсем другая история, когда подобное состояние наблюдалось и до осени или постепенно затягивается, а его проявления становятся интенсивнее. Например, усталость уже не просто немного больше, чем обычно: человек не чувствует восстановления после сна или выходных.

Настроение может быть длительно подавленным, интерес к привычным занятиям снижается, а иногда появляется апатия – безразличие, потеря интереса и мотивации даже к тому, что раньше имело значение.

"Это уже сигнал, что состояние требует внимания и не стоит объяснять его лишь сезонными изменениями. В таком случае можно начать с семейного врача или обратиться к психологу. Не нужно ждать, пока станет совсем плохо, чтобы попросить о помощи", - отмечает Анастасия Патенко.