Завернуться в плед и "впасть в анабиоз": простые штуки от психолога, которые спасут от осенней хандры

Простые упражнения и работающие хитрости, которые помогут не превратиться в ленивца до весны и вернут силы даже в самые темные дни
Осенью становится меньше дневного света и солнечных дней, учащаются дожди, а настроение может меняться. Появляется меланхолия, хочется больше покоя, отдыха и времени дома – и это абсолютно нормально.
Такая "хандра" – это скорее временный спад настроения и сил, который может ощущаться как уныние, скука или несколько большая усталость, чем обычно. Смена состояния не обязательно означает, что что-то не так. Важно обращать внимание на то, насколько интенсивны эти ощущения, как долго они длятся и как влияют на повседневную жизнь.
Об особенностях этого состояния и способах самоподдержки для Wave.RBC.ua рассказала психологиня платформы Betobee и психоэдукатор Анастасия Патенко.
Экспертка обращает внимание на один важный момент – мы живем в условиях войны и постоянно сталкиваемся со стрессом, опасностью и неопределенностью.
Даже когда непосредственно ничего не происходит, переживания за близких, из-за новостей, воздушных тревог и необходимости постоянно быть наготове – забирают много сил.
"Когда к этому добавляются сезонные изменения, состояние может ухудшаться сильнее, чем это происходило бы при других обстоятельствах. Поэтому, помимо привычных рекомендаций для преодоления осеннего спада настроения, важно позаботиться о том, как мы справляемся с ежедневным стрессом", - говорит психолог.
Прежде всего, стоит, насколько это возможно и безопасно, выходить на улицу и бывать чаще на дневном свете. Если такой возможности нет, старайтесь обеспечить больше света в помещении, где работаете или учитесь.
Анастасия Патенко говорит, что следует признать – мы находимся в ситуации, где рядом много опасности, и наша психика и тело реагируют на нее автоматически. Это не значит, что мы недостаточно устойчивы или неправильно справляемся – это естественная реакция организма на обстоятельства.
Главная задача для всех нас – не научиться никогда не тревожиться, а замечать собственные реакции и помогать себе возвращаться в более стабильное состояние. Практиковать это следует и в более спокойные периоды, чтобы лучше понимать себя и знать, к чему обращаться при росте напряжения.
Возможно, что-то из этого списка уже помогало вам раньше, а что-нибудь захочется попробовать впервые:
Важно не заставлять себя выполнять все по списку, а понемногу исследовать, что подходит именно вам в разных ситуациях.
"Саморегуляция – это не одна универсальная техника, а набор способов, к которым можно обращаться в зависимости от собственного состояния и обстоятельств", – говорит психолог.
По словам психолога, совсем другая история, когда подобное состояние наблюдалось и до осени или постепенно затягивается, а его проявления становятся интенсивнее. Например, усталость уже не просто немного больше, чем обычно: человек не чувствует восстановления после сна или выходных.
Настроение может быть длительно подавленным, интерес к привычным занятиям снижается, а иногда появляется апатия – безразличие, потеря интереса и мотивации даже к тому, что раньше имело значение.
"Это уже сигнал, что состояние требует внимания и не стоит объяснять его лишь сезонными изменениями. В таком случае можно начать с семейного врача или обратиться к психологу. Не нужно ждать, пока станет совсем плохо, чтобы попросить о помощи", - отмечает Анастасия Патенко.