Бао-бургери, рис і смажене молоко: у KFC з'явилося азійське меню

Новинки створили у колаборації з мережею Міши Кацуріна "Китайський Привіт"
З 26 жовтня в ресторанах KFC в Україні можна замовити страви, створені у колаборації з мережею "Китайський Привіт" Міши Кацуріна. До меню під назвою "Скажи Азії хай" увійшли бао-бургери, рис із куркою, бакети з різними соусами, фрі, напої та десерти.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA.
Однією з новинок став бао-бургер - м'яка парова булочка з хрусткою куркою, огірком і соусом. Його можна замовити у звичайній або гострій версії.
У меню є китайський рис з куркою та соусами, бакети зі звичайними чи гострими стріпсами, крильцями або ніжками.
Окремо підготували лінійку соусів, серед яких вері гострий, сичуанський та світ чилі. Також є спеція бабаджан.
Серед інших позицій - чайна фрі, бабл ті та десерт смажене молоко.
Амбасадором колаборації став Міша Кацурін. В одному з відео він показав, як створювався десерт смажене молоко.