Бао-бургери, рис і смажене молоко: у KFC з'явилося азійське меню
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Смак

Бао-бургери, рис і смажене молоко: у KFC з'явилося азійське меню

Новинки створили у колаборації з мережею Міши Кацуріна "Китайський Привіт"

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Азійське меню в KFC (фото: instagram.com/kfc.ukraine)
Дата: 26 жовтня 2026

З 26 жовтня в ресторанах KFC в Україні можна замовити страви, створені у колаборації з мережею "Китайський Привіт" Міши Кацуріна. До меню під назвою "Скажи Азії хай" увійшли бао-бургери, рис із куркою, бакети з різними соусами, фрі, напої та десерти.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA.

Що відомо про нове меню KFC

Однією з новинок став бао-бургер - м'яка парова булочка з хрусткою куркою, огірком і соусом. Його можна замовити у звичайній або гострій версії.

У меню є китайський рис з куркою та соусами, бакети зі звичайними чи гострими стріпсами, крильцями або ніжками.

Бао-бургери, рис і смажене молоко: у KFC з'явилося азійське меню
Бакети в KFC (скриншот)

Окремо підготували лінійку соусів, серед яких вері гострий, сичуанський та світ чилі. Також є спеція бабаджан.

Серед інших позицій - чайна фрі, бабл ті та десерт смажене молоко.

Бао-бургери, рис і смажене молоко: у KFC з'явилося азійське меню
Смажене молоко (фото: order.kfc.ua)

Скільки коштують новинки в KFC

  • Бао-бургер звичайний або гострий - від 171 грн
  • Орандж бакет з оригінальними чи гострими стріпсами - 268 грн
  • Орандж бакет або світ чили із шістьма крилами - 251 грн
  • Орандж або світ чилі бакет із трьома ніжками - 245 грн
  • Китайський рис із куркою - від 228 грн
  • Чайна фрі - 125 грн
  • Соус світ чилі - 50 грн
  • Соус вері гострий - 68 грн
  • Смажене молоко (5 шт) - від 136 грн
  • Стакан молока (0,3) - 57 грн
  • Бабл ті - 249 грн
  • Спеція бабаджан - 34 грн.

Амбасадором колаборації став Міша Кацурін. В одному з відео він показав, як створювався десерт смажене молоко.

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