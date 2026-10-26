Помер Ерік Бауза: він був голосом Багза Банні та Даффі Дака

Канадський актор озвучування Ерік Бауза помер у 46 років. Він подарував свій голос кільком відомим персонажам з Looney Tunes та тричі отримував премію "Еммі".

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Vаriety .

Що відомо про смерть Еріка Бауза

Актора не стало у неділю, 25 жовтня. За даними судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес, він помер удома внаслідок гіпертензивного серцево-судинного захворювання.

Трагічну звістку також оприлюднили близькі зірки. Вони опублікували лаконічну заяву в його Instagram.

"Ерік - актор озвучування, лауреат премії "Еммі" та сучасний голос культових персонажів Looney Tunes: Багза Банні й Даффі Дака, а також десятків інших улюблених героїв мультфільмів - раптово пішов із життя. Подробиці згодом", - написали вони.

Ерік Бауза помер у 46 років (фото: instagram.com/bauzilla)

Біографія Еріка Баузи

Актор народився 7 грудня 1979 року в родині філіппінських іммігрантів. Він виріс у Скарборо - районі канадського міста Торонто.

У сфері озвучення Ерік працював понад 20 років працював. На його рахунку сотні ролей у проєктах Cartoon Network, Disney і DreamWorks.

Найбільше він був відомий роботою над мультфільмами Warner Bros. із франшизи Looney Tunes. Актор озвучував Багза Банні, Даффі Дака, Сильвестра, Твіті, Фоггорна Леггорна та Елмера Фадда.

У 2022 році Бауза отримав премію "Еммі" на першій церемонії Children’s and Family Emmy Awards за ролі в Looney Tunes. Ще дві нагороди він здобув у 2023 та 2025 роках за проєкти "Бригада Багза Банні" та "Юні титани, вперед".