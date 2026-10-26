Фронтмена Imagine Dragons запідозрили в стосунках зі старшою на 15 років акторкою
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Зірки

Фронтмена Imagine Dragons запідозрили в стосунках зі старшою на 15 років акторкою

Фронтмена і голлівудську акторку помітили на спільній вечері в Лос-Анджелесі

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Ден Рейнольдс (фото: Getty Images)
Дата: 26 жовтня 2026

Фронтмен гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс ймовірно розпочав нові стосунки. Обранкою 39-річного музиканта стала голлівудська акторка Софія Вергара, яка старша за нього на 15 років.

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на сайт TMZ, приводом для обговорень став спільний вечір знаменитостей у Лос-Анджелесі.

Пару помітили в ресторані

Рейнольдса та Вергару помітили під час вечері в ресторані. Компанію їм склали друзі, однак саме взаємодія музиканта й акторки привернула увагу очевидців.

За інформацією видання, знаменитості трималися за руки, усміхалися одне одному та не приховували ніжності. Після вечері вони залишили заклад разом, скориставшись запасним виходом, щоб не привертати зайвої уваги фотографів.

Фронтмена Imagine Dragons запідозрили в стосунках зі старшою на 15 років акторкою
Ден Рейнольдс і Софія Вергара (фото: скриншот)
Фронтмена Imagine Dragons запідозрили в стосунках зі старшою на 15 років акторкою
Ден Рейнольдс і Софія Вергара (фото: скриншот)

Офіційно про стосунки Ден Рейнольдс і Софія Вергара поки не повідомляли, тож інформація про їхні стосунки залишається на рівні припущень.

Що відомо про минулі стосунки музиканта

На початку жовтня стало відомо, що музикант більше не зустрічається з акторкою Мінкою Келлі. Їхні стосунки тривали близько чотирьох років.

Розрив відкрив нову сторінку в особистому житті артиста, хоча наразі невідомо, чи пов’язане його знайомство з Вергарою з початком нових романтичних стосунків.

Фронтмена Imagine Dragons запідозрили в стосунках зі старшою на 15 років акторкою
Ден Рейнольдс та Мінка Келлі (фото: instagram.com/minkakelly)

Софія Вергара також пережила зміни в особистому житті. Улітку 2023 року акторка оголосила про розлучення з актором Джо Манганьєлло після майже семи років шлюбу. Колишнє подружжя повідомило про рішення розійтися, не вдаючись до подробиць причин розриву.

Ден Рейнольдс раніше був одружений

Він був у шлюбі із музиканткою Ейжі Волкман. Пара побралася у 2011 році та виховує чотирьох дітей.

У 2018 році подружжя вперше оголосило про розставання, однак згодом відновило стосунки. Вже у вересні 2022 року Рейнольдс повідомив, що вони з остаточно розійшлися.

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