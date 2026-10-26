Ukrainian Fashion Week оголосив дати ювілейного сезону

Ювілейний, 60-й сезон Ukrainian Fashion Week відбудеться в Києві 11-14 березня 2027 року. Колекції сезону осінь-зима 2027/2028 представлять пізніше за звичні лютневі дати через складну ситуацію в енергосистемі України.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на допис організаторів в Instagram .

Осінньо-зимові сезони Українського тижня моди традиційно проходять на початку лютого.

Однак систематичні російські атаки на енергетичну інфраструктуру ускладнюють роботу дизайнерських команд.

Обираючи березневі дати, організатори прагнуть дати брендам більше часу для створення нових колекцій.

"Для нас принципово важливо, щоб українські дизайнери мали достатньо часу для підготовки нових колекцій", - пояснила керівниця Ukrainian Fashion Week Єлизавета Ущека.

За її словами, рішення ухвалили заздалегідь, враховуючи умови, в яких працює українська модна індустрія.

Завдання команди - зберегти безперервність сезонів і можливість для дизайнерів представляти свої роботи попри виклики війни.

До подібної зміни календаря UFW вже вдавався цього року. Сезон осінь-зима 2026/2027 спочатку планували провести 5-8 лютого, але після атак на енергетичні об’єкти його перенесли на 12–15 березня.

Тоді організатори також посилалися на технічні обставини та загальну ситуацію в Києві.

Наступний сезон стане ювілейним і за кількістю проведених подій, і за історією самого проєкту: Ukrainian Fashion Week заснували у 1997 році, тож у 2027-му він відзначатиме 30-річчя.

За словами організаторів, за цей час UFW не пропустив жодного сезону, адаптуючи свою роботу до обставин.

Реєстрація брендів для участі у FW27-28 триватиме до 22 листопада. Заявку можна подати через реєстраційну форму.