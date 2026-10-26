Бао-бургеры, рис и жареное молоко: в KFC появилось азиатское меню

С 26 октября в ресторанах KFC в Украине можно заказать блюда, созданные в коллаборации с сетью "Китайський Привіт" Миши Кацурин. В меню под названием "Скажи Азії хай" вошли бао-бургеры, рис с курицей, бакеты с разными соусами, фри, напитки и десерты.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.

Что известно о новом меню KFC

Одной из новинок стал бао-бургер - мягкая паровая булочка с хрустящей курицей, огурцом и соусом. Его можно заказать в обычной или острой версии.

В меню есть китайский рис с курицей и соусами, бакеты с обычными или острыми стрипсами, крылышками или ножками.

Бакеты в KFC (скриншот)

Отдельно подготовили линейку соусов, среди которых вере острый, сычуанский и мир чили. Также есть специя бабаджан.

Среди других позиций - чайная фри, бабл ти и десерт жареное молоко.

Жареное молоко (фото: order.kfc.ua)

Сколько стоят новинки в KFC

Бао-бургер обычный или острый - от 171 грн

Орандж бакет с оригинальными или острыми стрипсами - 268 грн

Орандж бакет или мир чили с шестью крыльями - 251 грн

Орандж или мир чили бакет с тремя ножками - 245 грн

Китайский рис с курицей - от 228 грн

Чайная фри - 125 грн

Соус мир чили - 50 грн

Соус вери острый - 68 грн

Жареное молоко (5 шт) - от 136 грн

Стакан молока (0,3) - 57 грн

Бабл ти – 249 грн

Специя бабаджан - 34 грн.

Посольством коллаборации стал Миша Кацурин. В одном из видео он показал, как создавался десерт жареное молоко.