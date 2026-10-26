Бао-бургеры, рис и жареное молоко: в KFC появилось азиатское меню

Новинки создали в коллаборации с сетью Миши Кацурина "Китайський Привіт"
С 26 октября в ресторанах KFC в Украине можно заказать блюда, созданные в коллаборации с сетью "Китайський Привіт" Миши Кацурин. В меню под названием "Скажи Азії хай" вошли бао-бургеры, рис с курицей, бакеты с разными соусами, фри, напитки и десерты.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.
Одной из новинок стал бао-бургер - мягкая паровая булочка с хрустящей курицей, огурцом и соусом. Его можно заказать в обычной или острой версии.
В меню есть китайский рис с курицей и соусами, бакеты с обычными или острыми стрипсами, крылышками или ножками.
Отдельно подготовили линейку соусов, среди которых вере острый, сычуанский и мир чили. Также есть специя бабаджан.
Среди других позиций - чайная фри, бабл ти и десерт жареное молоко.
Посольством коллаборации стал Миша Кацурин. В одном из видео он показал, как создавался десерт жареное молоко.