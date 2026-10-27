Надя Дорофєєва та Іван Фролов влаштували модний батл: які образи приміряли

Надя Дорофєєва та Іван Фролов записали кумедне відео, у якому влаштували модне змагання з приміряння одягу бренду дизайнера. Артистка показала кілька корсетів та сукню, а сам модельєр долучився до експерименту з чоловічим образом.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram артистки.

Які образи приміряли Дорофєєва та Фролов

У відео артистка продемонструвала кілька моделей. Серед них - синій корсет із вирізом у формі серця та червоний на одне плече, а також золотиста мінісукня з драпіруванням.

Фролов тим часом приміряв чорний топ із застібкою-блискавкою. Дизайнер і співачка запропонували підписникам порівняти їхні образи та обрати фаворита.

"Who wore it better? Ми так і не змогли визначитись. Тому обирайте ви! Який краще?" - підписали вони відео.

Що відомо про бренд FROLOV

Український бренд одягу та аксесуарів дизайнер заснував у Києві у 2015 році. Його головний девіз - "інтелігентна провокація". В образах поєднуються чуттєвість, відвертість, комфорт і соціальна відповідальність.

Серед речей FROLOV - корсети, couture-to-wear та інші вироби. Символом бренду є анатомічне серце, яке наносять на кожне вбрання. Воно уособлює зв’язок між одягом і людиною, яка його носить.

Вбрання від Фролова обирають міжнародні знаменитості, серед яких Бейонсе, Дженніфер Лопес, Дуа Ліпа, Доджа Кет, Ріта Ора та Сабріна Карпентер.

Дорофєєва також неодноразово співпрацювала з Іваном. Дизайнер створює для артистки образи для виступів, музичних проєктів і публічних виходів.