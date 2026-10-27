Николай Луценко стал лицом бренда Ruslan Baginskiy: примерил шляпы и вспомнил культовую фразу

76-летний Николай Луценко, известный зрителям по прогнозам погоды, снялся в рекламной кампании украинского бренда головных уборов Ruslan Baginskiy. Ведущий примерил несколько моделей кашкетов и бени и использовал фразу, которая стала его визитной карточкой.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram бренда.

Как Николай Луценко стал лицом бренда Багинского

В видеороликах и на фото телеведущий предстает в разных головных уборах модного бренда. Среди них - кашкеты и бини. Он также произнес свою известную фразу, которая в течение многих лет звучит в конце его прогнозов погоды.

"Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди!" – сказал он.

Бренд поблагодарил Луценко за участие в съемках и назвал его появление особым включением.

"Спасибо, Николай, за особое RB-включение и за настроение. Прогноз на сегодня: I love RB!" - написали в публикации.



Что известно о Николае Луценко

Телезвезда родилась 1 июня 1950 года. Он окончил Киевский техникум общественного питания, а затем учился в Национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Сначала Луценко работал диктором на телеканале ICTV, а в 1996 году стал ведущим рубрики "Миколина погода". Именно благодаря этой программе он приобрел широкую популярность.

Кроме работы на телевидении Луценко занимался актерством, выступал в Театре юного зрителя, снимался в музыкальных клипах и работал на радио.

Также он участвовал в дубляже мультфильмов, среди которых "Панда Кунг-фу", "Рататуй" и "Симпсоны".

В 2017 году Николай перенес инсульт, из-за которого у него временно возникли проблемы с речью. Несмотря на сложный период восстановления, он вернулся в профессиональную деятельность. В 2025 году Луценко снова начал вести "Миколину погоду".

Луценко стал лицом бренда Багинского (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

Личная жизнь ведущего

Напомним, в интервью РБК-Украина Николай откровенно рассказывал, почему у него нет жены и детей. Он никогда не был женат и не создал собственную семью.

"Профукал, как говорится. Иногда думаю, что так и должно быть. Вы же знаете, какие бывают случаи. От одиночества ни один человек не застрахован", - поделился Луценко.

В то же время он дал понять, что спокойно относится к одиночеству и не считает, что этого стоит стесняться.