Микола Луценко став обличчям бренду Ruslan Baginskiy: приміряв капелюхи та згадав культову фразу

76-річний Микола Луценко, відомий глядачам за прогнозами погоди, знявся в рекламній кампанії українського бренду головних уборів Ruslan Baginskiy. Ведучий приміряв кілька моделей кашкетів і біні та використав фразу, яка стала його візитівкою.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram бренду.

Як Микола Луценко став обличчям бренду Багінського

У відеороликах та на фото телеведучий постає в різних головних уборах від модного бренду. Серед них - кашкети та біні. Він також виголосив свою відому фразу, яка протягом років звучить наприкінці його прогнозів погоди.

"Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди!" - сказав він.

Бренд подякували Луценку за участь у зйомках і назвав його появу особливим включенням.

"Дякуємо, Миколо, за особливе RB-включення і за настрій. Прогноз на сьогодні: I love RB!" - написали у дописі.



Що відомо про Миколу Луценка

Телезірка народився 1 червня 1950 року. Він закінчив Київський технікум громадського харчування, а згодом навчався в Національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Спочатку Луценко працював диктором на телеканалі ICTV, а в 1996 році став ведучим рубрики "Миколина погода". Саме завдяки цій програмі він здобув широку популярність.

Окрім роботи на телебаченні, Луценко займався акторством, виступав у Театрі юного глядача, знімався в музичних кліпах і працював на радіо.

Також він брав участь в дубляжі мультфільмів, серед яких "Панда Кунг-фу", "Рататуй" і "Сімпсони".

У 2017 Микола переніс інсульт, через який у нього тимчасово виникли проблеми з мовленням. Попри складний період відновлення, він повернувся до професійної діяльності. У 2025 році Луценко знову почав вести "Миколину погоду".

Луценко став обличчям бренду Багінського (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

Особисте життя ведучого

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна Микола відверто розповідав, чому в нього немає дружини та дітей. Він ніколи не був одружений і не створив власної сім’ї.

"Профукав, як кажуть. Інколи думаю, що так і повинно бути. Ви ж знаєте, які бувають випадки. Від самотності жодна людина не застрахована", - поділився Луценко.

Водночас він дав зрозуміти, що спокійно ставиться до самотності і не вважає, що цього варто соромитися.