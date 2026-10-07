Маккенна Грейс воспроизвела свадебный образ Дженнифер Лоуренс из "Голодных игр"
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Стиль

Маккенна Грейс воспроизвела свадебный образ Дженнифер Лоуренс из "Голодных игр"

Актриса появилась в платье с металлическим корсетом и пышной многослойной юбкой

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Маккенна Грейс (фото: Getty Images)
Дата: 07 октября 2026

Маккенна Грейс посетила открытие выставки костюмов "Элегантность - это авторитет": История, стиль и сила Панема" в Париже. Для мероприятия актриса выбрала платье, вдохновленное образом героини Китнисс Эвердин во второй части кинофраншизы "Голодные игры".

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.

Каким был образ Маккенны Грейс

На событии 6 октября актриса предстала в винтажном платье от Monique Lhuillier с металлическим корсетом и пышной многослойной юбкой с рюшами. Ее образ отсылает к наряду Китнисс в фильме "Голодные игры: В огне".

"Для меня свадебное платье Катнис настолько поразительно именно потому, что сначала это был костюм, призванный превратить ее в зрелище, но она вместе с Сенной превратила его в нечто чрезвычайно сильное", - прокомментировала выбор образа актриса.

Маккенна Грейс воспроизвела свадебный образ Дженнифер Лоуренс из &quot;Голодных игр&quot;
Маккенна Грейс в платье в стиле "Голодных игр" (фото: Getty Images)

В ленте героиня Лоуренс появилась в похожем платье во время интервью с Цезарем Фликерманом, которое по приказу президента Сноу должно было продемонстрировать ее лояльность. Во время вращения ткань платья сгорела, открыв темный костюм с символом сойки-пересмешницы.

Оригинальный наряд создал индонезийский дизайнер Текс Саверио. Оно сочетало сложный металлический корсет с объемной юбкой и стало одним из самых узнаваемых костюмов Китнисс в фильме.


Маккенна также показала образ в TikTok. На видео актриса позировала в платье и делала селфи.

"Если позволите им обращаться с вами как с животным, они так и будут делать, так что не позволяйте", - написала она, использовав реплику своей героини из будущей ленты.

@mckennagrace

“If you let them treat you like an animal they will, so don’t let them”

original sound - aexcheck

Маккенна Грейс в новых "Голодных играх"

В фильме "Голодные игры: Рассвет перед жатвой" актриса сыграет сразу двух персонажей - близнецов Мэйзили и Мэрили Доннер. Их обоих выбирают в качестве трибута от 12-го округа вместе с Геймитчем Абернати, которого воплотит Джозеф Зада.

События новой части разворачиваются за десятилетие до истории Китнисс и Питы Мелларк. В центре сюжета - молодой Геймитч, участвующий во Вторых юбилейных играх.

Это уже шестой фильм франшизы. Лента основана на одноименном романе Сюзанны Коллинз. Премьера в кинотеатрах запланирована на 19 ноября 2026 года.

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