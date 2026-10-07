Маккенна Грейс відтворила весільний образ Дженніфер Лоуренс із "Голодних ігор"
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Стиль

Маккенна Грейс відтворила весільний образ Дженніфер Лоуренс із "Голодних ігор"

Акторка з'явилася в сукні з металевим корсетом і пишною багатошаровою спідницею

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Маккенна Грейс (фото: Getty Images)
Дата: 07 жовтня 2026

Маккенна Грейс відвідала відкриття виставки костюмів "Елегантність - це авторитет": Історія, стиль і сила Панема" у Парижі. Для заходу акторка обрала сукню, натхненну образом героїні Дженніфер Лоуренс Кітнісс Евердін у другій частині кінофраншизи "Голодні ігри".

Детальніше про це пише Wave RBC.UA.

Яким був образ Маккенни Грейс

На заході 6 жовтня акторка постала у вінтажній сукні від Monique Lhuillier з металевим корсетом і пишною багатошаровою спідницею з рюшами. Її образ відсилає до вбрання Кітнісс у фільмі "Голодні ігри: У вогні".

"Для мене весільна сукня Катніс настільки вражаюча саме тому, що спочатку це був костюм, покликаний перетворити її на видовище, але вона разом із Сінною перетворила його на щось надзвичайно сильне", - прокоментувала вибір образу акторка.

Маккенна Грейс відтворила весільний образ Дженніфер Лоуренс із &quot;Голодних ігор&quot;
Маккенна Грейс у сукні в стилі "Голодних ігор" (фото: Getty Images)

У стрічці героїня Лоуренс з'явилася в схожій сукні під час інтерв'ю з Цезарем Флікерманом, яке за наказом президента Сноу мало продемонструвати її лояльність. Під час обертання тканина сукні згоріла, відкривши темний костюм із символом сойки-переспівниці.

Оригінальне вбрання створив індонезійський дизайнер Текс Саверіо. Воно поєднувало складний металевий корсет із об'ємною спідницею та стало одним із найбільш упізнаваних костюмів Кітнісс у фільмі.


Маккенна також показала образ у TikTok. На відео акторка позувала в сукні та робила селфі.

"Якщо дозволите їм поводитися з вами як із твариною, вони так і робитимуть, тож не дозволяйте", - написала вона, використавши репліку своєї героїні з майбутньої стрічки.

@mckennagrace

“If you let them treat you like an animal they will, so don’t let them”

original sound - aexcheck

Маккенна Грейс у нових "Голодних іграх"

У фільмі "Голодні ігри: Світанок перед жнивами" акторка зіграє одразу двох персонажів - близнючок Мейзілі та Мерілі Доннер. Їх обох обирають як трибутів від 12-го округу разом із Геймітчем Абернаті, якого втілить Джозеф Зада.

Події нової частини розгортаються за десятиліття до історії Кітнісс і Піти Мелларк. У центрі сюжету - молодий Геймітч, який бере участь у Других ювілейних іграх.

Це вже шостий фільм франшизи. Стрічка заснована на однойменному романі Сюзанни Коллінз. Прем'єра в кінотеатрах запланована на 19 листопада 2026 року.

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