Звезда "Трансформеров" Шая Лабаф разводится: его жена обратилась в суд

Британская актриса Миа Гот официально подала на развод с Шаем Лабафом. Пара, которая была в непростых отношениях, окончательно разошлась в июле 2025 года.

Что известно о разрыве, рассказывает Wave RBC.UA со ссылкой на People .

Почему Миа Гот подала на развод с Шаем Лабафом

Согласно документам, актриса обратилась в суд Лос-Анджелеса 6 октября.

Причиной расторжения брака она назвала "непримиримые разногласия", а датой их расставания - 28 июля 2025 года.

Она также попросила предоставить ей основную юридическую и физическую опеку над их четырехлетней дочерью, родившейся в 2022 году.

Кроме того, актриса попросила лишить суд возможности назначать алименты на содержание одного из супругов.

Гот и Лабаф (фото: Getty Images)

Что известно об отношениях пары

Гот и Лабаф познакомились в 2012 году во время съемок фильма "Нимфоманка: Том II". В октябре 2016-го они сыграли свадьбу в Лас-Вегасе.

В 2018-м пара объявила о расставании, но спустя два года их снова заметили вместе. В 2022-м у них родилась дочь.

По словам инсайдеров, отношения актеров "всегда были сложными". В прошлом году они не ладили и у них было много проблем.

Кроме того, не секрет, что Лабаф страдал аклогольной зависимостью и не раз имел проблемы с законом.

После разрыва в 2025 году он переехал из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан. В феврале 2026 года его арестовали после конфликта в одном из баров во время празднования Марди Гра.

В июне он признал вину по обвинению в избиении. Суд назначил ему два года испытательного срока, прохождение программы реабилитации от алкогольной зависимости, тренинга по чувствительности и курсам управления гневом.

После расставания инсайдер отмечал, что актриса побуждала Лабафа переехать из их общего дома, потому что хотела сосредоточиться на собственной карьере и дочери.

Что известно о карьере бывшей пары

Миа Гот в последнее время появилась в фильмах "Максин", "Франкенштейн" и "Одиссея". Среди ее будущих проектов - фильм "Звездные войны: Звездный истребитель".

Лабаф в последние несколько лет снимался в лентах "Мегалополис", "Salvable" и "Henry Johnson", а наиболее известный по роли Сэма Витвики в "Трансформерах".

К слову, раньше мы рассказывали о съемкахвосьмой части франшизы , исполнительным продюсером которой стал Стивен Спилбег.

Авторы стремятся создать фильм, который будет атмосферой напоминать первые части. Лабаф к делать над лентой не вернется, а с другими актерами ведут переговоры.