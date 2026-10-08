Зірка "Трансформерів" Шая Лабаф розлучається: його дружина звернулася до суду

Британська акторка Міа Гот офіційно подала на розлучення із Шаєм Лабафом. Пара, яка була у непростих стосунках, остаточно розійшлася у липні 2025-го.

Що відомо про розрив, розповідає Wave RBC.UA з посиланням на People .

Чому Міа Гот подала на розлучення із Шаєм Лабафом

Згідно з документами, акторка звернулася до суду Лос-Анджелеса 6 жовтня.

Причиною розірвання шлюбу вона назвала "непримиренні розбіжності", а датою їхнього розставання - 28 липня 2025 року.

Вона також попросила надати їй основну юридичну та фізичну опіку над їхньою чотирирічною донькою, яка народилася у 2022 році.

Крім того, акторка попросила позбавити суд можливості призначати аліменти на утримання одного з подружжя.

Гот та Лабаф (фото: Getty Images)

Що відомо про стосунки пари

Гот і Лабаф познайомилися у 2012 році під час зйомок фільму "Німфоманка: Том II". У жовтні 2016-го вони зіграли весілля в Лас-Вегасі.

У 2018-му пара оголосила про розрив, але через два роки їх знову помітили разом. У 2022-му в них народилася донька.

За словами інсайдерів, стосунки акторів "завжди були складними". Минулого року вони не ладнали й мали багато проблем.

Крім того, не секрет, що Лабаф страждав на аклогольну залежність та не раз мав проблеми із законом.

Після розриву у 2025 році актор переїхав із Лос-Анджелеса до Нового Орлеана. У лютому 2026 року його заарештували після конфлікту в одному з барів під час святкування Марді Гра.

У червні він визнав провину за звинуваченням у побитті. Суд призначив йому два роки випробувального терміну, проходження програми реабілітації від алкогольної залежності, тренінгу з чутливості та курсів управління гнівом.

Після розставання інсайдер зазначав, що акторка заохочувала Лабафа переїхати з їхнього спільного будинку, оскільки хотіла зосередитися на власній кар’єрі та доньці.

Що відомо про кар’єру колишної пари

Міа Гот останнім часом з’явилася у фільмах “Макссін”, “Франкенштейн” та “Одіссея”. Серед її майбутніх проєктів - фільм “Зоряні війни: Зоряний винищувач”.

Лабаф в останні кілька років знімався у стрічках "Мегалополіс", "Salvable" та "Henry Johnson", а найбільш відомий за роллю Сема Вітвікі у "Трансформерах".

До слова, раніше ми розповідали про зйомки восьмої частини франшизи, виконавчим продюсером якої став Стівен Спілбег.

Автори прагнуть створити фільм, який атмосферою нагадуватиме перші частини. Лабаф до робити над стрічкою не повернеться, а з іншими акторами ведуть перемовини.