Зірка "Трансформерів" Шая Лабаф розлучається: його дружина звернулася до суду

Акторка хоче вирішити питання опіки над 4-річною донькою та аліментів
Британська акторка Міа Гот офіційно подала на розлучення із Шаєм Лабафом. Пара, яка була у непростих стосунках, остаточно розійшлася у липні 2025-го.
Що відомо про розрив, розповідає Wave RBC.UA з посиланням на People.
Згідно з документами, акторка звернулася до суду Лос-Анджелеса 6 жовтня.
Причиною розірвання шлюбу вона назвала "непримиренні розбіжності", а датою їхнього розставання - 28 липня 2025 року.
Вона також попросила надати їй основну юридичну та фізичну опіку над їхньою чотирирічною донькою, яка народилася у 2022 році.
Крім того, акторка попросила позбавити суд можливості призначати аліменти на утримання одного з подружжя.
Гот і Лабаф познайомилися у 2012 році під час зйомок фільму "Німфоманка: Том II". У жовтні 2016-го вони зіграли весілля в Лас-Вегасі.
У 2018-му пара оголосила про розрив, але через два роки їх знову помітили разом. У 2022-му в них народилася донька.
За словами інсайдерів, стосунки акторів "завжди були складними". Минулого року вони не ладнали й мали багато проблем.
Крім того, не секрет, що Лабаф страждав на аклогольну залежність та не раз мав проблеми із законом.
Після розриву у 2025 році актор переїхав із Лос-Анджелеса до Нового Орлеана. У лютому 2026 року його заарештували після конфлікту в одному з барів під час святкування Марді Гра.
У червні він визнав провину за звинуваченням у побитті. Суд призначив йому два роки випробувального терміну, проходження програми реабілітації від алкогольної залежності, тренінгу з чутливості та курсів управління гнівом.
Після розставання інсайдер зазначав, що акторка заохочувала Лабафа переїхати з їхнього спільного будинку, оскільки хотіла зосередитися на власній кар’єрі та доньці.
Міа Гот останнім часом з’явилася у фільмах “Макссін”, “Франкенштейн” та “Одіссея”. Серед її майбутніх проєктів - фільм “Зоряні війни: Зоряний винищувач”.
Лабаф в останні кілька років знімався у стрічках "Мегалополіс", "Salvable" та "Henry Johnson", а найбільш відомий за роллю Сема Вітвікі у "Трансформерах".
До слова, раніше ми розповідали про зйомки восьмої частини франшизи, виконавчим продюсером якої став Стівен Спілбег.
Автори прагнуть створити фільм, який атмосферою нагадуватиме перші частини. Лабаф до робити над стрічкою не повернеться, а з іншими акторами ведуть перемовини.