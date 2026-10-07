"Трансформеры" возвращаются: что известно о 8-м фильме

Стивен Спилберг снова активно присоединится к работе над франшизой "Трансформеры". На фоне разработки восьмого игрового фильма режиссер получил гораздо большую творческую роль, чем исполнительный продюсер.

Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Entertainment Weekly , Спилберг станет исполнительным продюсером "Трансформеров 8" и вместе с многолетним продюсером Лоренцо ди Бонавентурой будет контролировать все творческие аспекты будущей ленты.

Новый фильм будет напоминать ранние части

По замыслу авторов, новый фильм должен по атмосфере напоминать ранние части серии, к которым Спилберг был особенно вовлечен.

Подобную роль режиссер уже исполнял во время работы над первыми двумя фильмами - "Трансформерами" 2007 года и "Трансформерами: Месть павших" в 2009-м. Спилберг был исполнительным продюсером всех семи предыдущих игровых лент франшизы.

Пока режиссера восьмых "Трансформеров" официально не назначили. Майкл Бэй ведет ранние переговоры по возвращению к франшизе.

Если стороны договорятся, это станет первой режиссерской работой в серии после "Трансформеров: Последнего рыцаря" 2017 года. Роль Бея в новом проекте пока не определена.

Одного главного героя не будет

При этом одного из главных актеров оригинальной трилогии в новом фильме точно не будет. Шайа ЛаБаф, сыгравший Сэма Витвики в первых трех частях, к франшизе не вернется. Переговоры по другим актерам находятся на ранней стадии.

Сценарий восьмого фильма пишет Джейсон Фукс, известный за работой над "Аргайлом" и сериалом "Оно: Добро пожаловать в Дерри".

События новой ленты будут разворачиваться в современности, тогда как детали сюжета пока держат в тайне.

В продюсерскую команду, кроме Спилберга и Бонавентуры, войдут Марк Вахрадиан, Дон Мерфи, Том ДеСанто и Hasbro.

За годы существования серия "Трансформеры" стала одной из самых успешных франшиз Paramount - семь предыдущих фильмов вместе собрали более 5,4 миллиарда долларов в мировом прокате.