Актер не сразу стал фаворитом, а финансовая сторона сделки привлекла особое внимание
Роль Джеймса Бонда может стать для Роберта Паттинсона одной из самых высокооплачиваемых в карьере. Тем временем Джефф Безос впервые рассказал, как проходил отбор на роль агента 007 и почему актер не сразу стал фаворитом.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Variety.
Бизнесмен был вовлечен в процесс выбора нового спецагента для фильма от Amazon MGM Studios.
Выступая на конференции Semafor's Silicon Valley & The World, он поделился, что сначала претендентов на культовую роль было немало, но потом список сократили до пяти.
Все актеры прошли кинопробы. Они должны сыграть три разных сцены в костюмах на настоящих декорациях и вместе с другими исполнителями.
После этого команда собралась, чтобы за несколько часов просмотреть записи и определиться с фаворитом.
"В Робби и его игре было что-то особенное. Это стало очевидным сразу и бесспорно", - сказал миллиардер.
По словам Безоса, сначала команда имела определенные сомнения относительно кандидатуры Паттинсона, поскольку он был "слишком известен".
"Мы думали, что, возможно, стоит найти кого-нибудь менее известного", - пояснил бизнесмен.
Однако после просмотра кинопроб мнения изменились. Актеру удалось покорить всех своей игрой, в том числе режиссера фильма Дени Вильнева.
"Во время проб стало совершенно очевидно, что именно он и является Джеймсом Бондом", - отметил он.
По информации СМИ, среди других претендентов на роль были Каллум Тернер, Джош О'Коннор, Джек Лауден и Николас Голт.
Эта роль может стать для актера не только важным достижением, но и одним из наиболее прибыльных проектов в карьере.
По данным Daily Mail, актер подписал трехлетний контракт. Он якобы получил 1 миллион долларов только за пробы на роль.
В медиа предполагают, что общий заработок актера может составить от 76 до 98 миллионов долларов.
Напомним, 16 ноября Роберта объявили новым исполнителем роли агента 007. Он станет преемником Дэниела Крейга, последний раз сыгравшего шпиона в фильме "Не время умирать" в 2021 году.
Режиссером новой части франшизы станет Дэнни Вильнев, известный по фильмам "Дюна" и "Бегущий по лезвию 2049". Сценарий напишет Стивен Найт, создатель сериала "Острые козырьки".
Паттинсон назвал новую роль честью всей жизни и исполнением мечты.