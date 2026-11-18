Роль Джеймса Бонда може стати для Роберта Паттінсона однією з найбільш високооплачуваних у кар'єрі. Тим часом Джефф Безос уперше розповів, як проходив відбір на роль агента 007 і чому актор не одразу став фаворитом.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Variety .

Що Джефф Безос розповів про кастинг на роль Бонда

Бізнесмен був залучений до процесу вибору нового спецагента для фільму від Amazon MGM Studios.

Під час виступу на конференції Semafor’s Silicon Valley & The World він поділився, що спочатку претендентів на культову роль було чимало, але потім список скоротили до п'ятьох.

Усі актори пройшли кінопроби. Вони мали зіграти три різні сцени в костюмах на справжніх декораціях і разом з іншими виконавцями.

Після цього команда зібралася, щоб протягом кількох годин переглянути записи та визначитися з фаворитом.

"В Робі та його грі було щось особливе. Це стало очевидним одразу й беззаперечно", - сказав мільярдер.



За словами Безоса, спочатку команда мала певні сумніви щодо кандидатури Паттінсона, оскільки він був "надто відомим".

"Ми думали, що, можливо, варто знайти когось менш відомого", - пояснив бізнесмен.

Однак після перегляду кінопроб думки змінилися. Актору вдалося підкорити усіх своєю грою, зокрема режисера стрічки Дені Вільнева.

"Під час проб стало абсолютно очевидно, що саме він і є Джеймсом Бондом", - зазначив він.

Джефф Безос (фото: Getty Images)

За інформацією ЗМІ, серед інших претендентів на роль були Каллум Тернер, Джош О'Коннор, Джек Лауден і Ніколас Голт.

Скільки Паттінсон може заробити за Бонда

Ця роль може стати для актора не лише важливим досягненням, а й одним з найприбутковіших проєктів у кар'єрі.

За даними Daily Mail, актор підписав трирічний контракт. Він нібито отримав 1 мільйон доларів лише за проби на роль.

В медіа припускають, що загальний заробіток актора може сягнути від 76 до 98 мільйонів доларів.

Паттінсон може заробити 98 мільйонів за Бонда (фото: Getty Images)

Що відомо про нового Джеймса Бонда

Нагадаємо, 16 листопада Роберта оголосили новим виконавцем ролі агента 007. Він стане наступником Деніела Крейґа, який востаннє зіграв шпигуна у фільмі "Не час помирати" 2021 року.

Режисером нової частини франшизи стане Дені Вільньов, відомий за фільмами "Дюна" та "Той, хто біжить по лезу 2049". Сценарій напише Стівен Найт, творець серіалу "Гострі картузи".

Паттінсон назвав нову роль честю всього життя та здійсненням мрії.