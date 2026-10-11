Дочь Кличко и Панеттьери появилась на слушании по наследству: что решил суд

11-летняя Кая, дочь Хайден Панеттьери и Владимира Кличко, дистанционно присоединилась к судебному слушанию по поводу опеки над наследием матери. Суд рассмотрел вопрос управления имуществом и принял решение о временной опеке.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на People .

Что решил суд по наследству Панеттьери

8 октября суд в Лос-Анджелесе предоставил Кличко временную опеку над имуществом актрисы. Единственной наследницей Панеттьери является их 11-летняя дочь Кая.

Также суд разрешил ему подписывать и подавать налоговые декларации актрисы, а также платить причитающиеся налоги.

Как сообщает E! News со ссылкой на судебные документы, Владимир планирует уплатить 30 тысяч долларов налогов Гайден за 2025 год из собственного кармана. Он объяснил, что хочет избежать дополнительных процентов и штрафов, которые могли бы снизить стоимость наследства, принадлежащего их 11-летней дочери Каи.

Потом Кличко планирует возместить эти расходы с наследственного имущества. По его словам, налоговые декларации актрисы нужно было подать до 15 октября 2026 года, но в тот момент представителя еще не назначили.

Хайден Панеттьери (фото: Getty Images)

Кая явилась на суде

Девочка ненадолго предстала перед камерой и ответила на вопросы судьи, подтвердив свое лицо. Она была одета в белую футболку, а волосы собрала назад. Отмечается, что Кая говорила тихо и держалась сдержанно.

Следующее слушание по делу было назначено на 7 декабря. Тогда суд должен продолжить рассмотрение вопроса управления наследием. Присутствие дочери актрисы и боксера в этот раз будет не обязательным.

Панеттьери и Кличко с дочерью (фото: instagram.com/klitschko)

Почему Кличко обратился в суд

В сентябре украинский боксер подал ходатайство о временной опеке над наследием бывшей невесты. Он объяснил это необходимостью оградить имущество актрисы от возможной потери, повреждения или незаконного отчуждения.

В дополнительных судебных документах представители Кличко сообщили, что некоторые вещи Панеттьери, в том числе ювелирные украшения, попали в ломбард.

Адвокаты попросили предоставить Кличко полномочия обращаться к правоохранителям и содействовать расследованию для возврата имущества, которое могли присвоить незаконно. Они также считают, что к исчезновению имущества может быть причастен человек, не принадлежащий к семье.

С Кличко актриса познакомилась в 2008 году. В 2013-м они объявили о помолвке, а в декабре 2014-го у них родилась дочь Кая. Пара окончательно разошлась в 2018-м, а потом спортсмен получил полную опеку над дочерью.

Как умерла Хайден Панеттьери

Напомним, звезда сериалов "Герои" и "Нэшвилл" внезапно умерла 16 августа 2026 года в 36 лет. Медики прибыли по вызову в дом в Гринвилле, штат Южная Каролина.

Актрису нашли без сознания в состоянии остановки сердца. Врачи пытались оказать ей помощь, однако спасти ее не удалось. В доме на тот момент также находились ее бывший парень Брайан Хикерсон и его брат.

В конце сентября стала известна причина трагедии. Смерть признали несчастным случаем - случайная передозировка несколькими веществами, среди которых был фентанил.