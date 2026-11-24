Wave RBC.UA собрало 7 фактов об Анне Никоновой - ее семье, образовании, личной жизни и истории, стоящих за конкурсными образами.

23-летняя киевлянка Анна Никонова представляет Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2026" в Пуэрто-Рико. Финал запланирован на ночь с 24 на 25 ноября по Киеву, а украинка уже продемонстрировала вечерний образ и национальный костюм.

Для нее создали платье GASANOVA с отсылкой к Кендалл Дженнер

Одним из ключевых образов Никоновой на конкурсе стало вечернее платье украинского бренда GASANOVA, основанного Эльвирой Гасановой.

Наряды вручную расшили камнями, дополнив геометрическими элементами и подвижной бахромой.

В новом сообщении на странице "Мисс Вселенная Украина" рассказали, что Анну вдохновил выход Кендалл Дженнер на Met Gala 2021 в платье Givenchy.

А тот образ в свою очередь отсылал в наряд Одри Гепберн в фильме "Моя волшебная леди".

"Мы превратили эту мечту в собственную историю", - отметили на странице конкурса.

Анна Никонова (фото: instagram.com/ananikonovaa)

Идет речь об авторской интерпретации образа, который понравился Никоновой задолго до подготовки к международному соревнованию.

Ее отец основал KAN Development, а мама работает в образовании

Анна - дочь украинского девелопера Игоря Никонова, основателя KAN Development. Ее мама Иванна Никонова является основательницей образовательного холдинга "А+".

В интервью JetSetter конкурсантка рассказывала, что именно мама и сестры поддержали ее желание поучаствовать в отборе.

Отец сначала относился к идее более скептически: после университета он советовал дочери сосредоточиться на профессиональном развитии.

После победы за нее болеет вся семья.

Игорь и Иванна Никоновы (фото: instagram.com/ivanna_26)

Есть сестра-близняшка и выросла в семье с десятью детьми

Сестру-близнецу Анны зовут Оля. Кроме нее, у Никоновой есть еще восемь братьев и сестер - всего в семье десять детей.

Оля была одной из первых, кому Анна позвонила по телефону после победы в национальном конкурсе.

В интервью изданию "ГОРДОН" она рассказывала, что сестра поддерживала ее еще тогда, когда она сомневалась, стоит ли подавать заявку.

"Мы с Олей очень близки. С детства все делали вместе", – делилась Никонова.

Окончила Кембридж и работает в образовательной сфере

Никонова окончила магистратуру Кембриджского университета. По специальности она - психолог в сфере образования, а в холдинге "А+" работает координатором международных партнерских отношений.

Анна Никонова (фото: instagram.com/ananikonovaa)

Анна рассказывала, что ее интерес к психологии усилился после начала полномасштабной войны.

На профессиональный выбор также повлиял пример мамы, развивающей образовательные учреждения.

Анна Никонова (фото: instagram.com/ananikonovaa)

"Решение погрузиться в психологию пришло после начала полномасштабного вторжения", – объясняла она в интервью JetSetter.

Среди направлений, которые интересуют Никонову, - работа с детьми и молодежью, пережившими войну и другие сложные испытания.

Анна Никонова (фото: instagram.com/ananikonovaa)

Национальный костюм связан с историей ее бабушки

Для "Мисс Вселенная" Анна представила костюм "Золотая пектораль", вдохновленный знаменитым скифским украшением.

Этот выбор имеет личную основу. Бабушка конкурсантки Елена Волковинская работала в Музее исторических драгоценностей Украины, где хранится золотая пектораль.

В детстве Анна приходила туда с братьями и сестрами и мечтала примерить украшение.

Костюм была создана командой Katolic Atelier. В нем объединили черный бархат, металлические элементы, янтарь и жемчужины.

На рукавах использовали стреляные гильзы в качестве напоминания о борьбе Украины за свободу.

Анна Никонова (фото: instagram.com/ananikonovaa)

Взяла на конкурс семь чемоданов и привезла благотворительную миссию

В Пуэрто-Рико Никонова отправилась с семью чемоданами: шесть предназначались для одежды на конкурсные мероприятия, еще одна – для национального костюма.

На багаже разместили надпись: "Я хочу, чтобы мой голос помог тем, кто до сих пор ждет, чтобы мир их услышал".

Этот лозунг связан с инициативой, которую Анна представляет вместе с Save Ukraine. Ее цель - привлечь международное внимание к украинским детям, которых принудительно вывезли или остаются в оккупации.

Анна Никонова (фото: instagram.com/ananikonovaa)

У любимого тоже есть близнец

В интервью ТаблоID Никонова рассказывала об отношениях с англичанином Дэвидом. Они познакомились в поезде в Париж, имели общих знакомых и учились в одном университете. Сначала дружили, а потом начали встречаться.

В разговоре с "ФАКТАМИ" Анна поделилась еще одним совпадением: у Дэвида тоже есть брат-близнец.

По ее словам, они настолько схожи, что поначалу она могла их перепутать.