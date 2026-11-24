За ее вечерним образом стоят сразу две модные иконы - Кендалл Дженнер и Одри Гепберн
23-летняя киевлянка Анна Никонова представляет Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2026" в Пуэрто-Рико. Финал запланирован на ночь с 24 на 25 ноября по Киеву, а украинка уже продемонстрировала вечерний образ и национальный костюм.
Wave RBC.UA собрало 7 фактов об Анне Никоновой - ее семье, образовании, личной жизни и истории, стоящих за конкурсными образами.
Одним из ключевых образов Никоновой на конкурсе стало вечернее платье украинского бренда GASANOVA, основанного Эльвирой Гасановой.
Наряды вручную расшили камнями, дополнив геометрическими элементами и подвижной бахромой.
В новом сообщении на странице "Мисс Вселенная Украина" рассказали, что Анну вдохновил выход Кендалл Дженнер на Met Gala 2021 в платье Givenchy.
А тот образ в свою очередь отсылал в наряд Одри Гепберн в фильме "Моя волшебная леди".
"Мы превратили эту мечту в собственную историю", - отметили на странице конкурса.
Идет речь об авторской интерпретации образа, который понравился Никоновой задолго до подготовки к международному соревнованию.
Анна - дочь украинского девелопера Игоря Никонова, основателя KAN Development. Ее мама Иванна Никонова является основательницей образовательного холдинга "А+".
В интервью JetSetter конкурсантка рассказывала, что именно мама и сестры поддержали ее желание поучаствовать в отборе.
Отец сначала относился к идее более скептически: после университета он советовал дочери сосредоточиться на профессиональном развитии.
После победы за нее болеет вся семья.
Сестру-близнецу Анны зовут Оля. Кроме нее, у Никоновой есть еще восемь братьев и сестер - всего в семье десять детей.
Оля была одной из первых, кому Анна позвонила по телефону после победы в национальном конкурсе.
В интервью изданию "ГОРДОН" она рассказывала, что сестра поддерживала ее еще тогда, когда она сомневалась, стоит ли подавать заявку.
"Мы с Олей очень близки. С детства все делали вместе", – делилась Никонова.
Никонова окончила магистратуру Кембриджского университета. По специальности она - психолог в сфере образования, а в холдинге "А+" работает координатором международных партнерских отношений.
Анна рассказывала, что ее интерес к психологии усилился после начала полномасштабной войны.
На профессиональный выбор также повлиял пример мамы, развивающей образовательные учреждения.
"Решение погрузиться в психологию пришло после начала полномасштабного вторжения", – объясняла она в интервью JetSetter.
Среди направлений, которые интересуют Никонову, - работа с детьми и молодежью, пережившими войну и другие сложные испытания.
Для "Мисс Вселенная" Анна представила костюм "Золотая пектораль", вдохновленный знаменитым скифским украшением.
Этот выбор имеет личную основу. Бабушка конкурсантки Елена Волковинская работала в Музее исторических драгоценностей Украины, где хранится золотая пектораль.
В детстве Анна приходила туда с братьями и сестрами и мечтала примерить украшение.
Костюм была создана командой Katolic Atelier. В нем объединили черный бархат, металлические элементы, янтарь и жемчужины.
На рукавах использовали стреляные гильзы в качестве напоминания о борьбе Украины за свободу.
В Пуэрто-Рико Никонова отправилась с семью чемоданами: шесть предназначались для одежды на конкурсные мероприятия, еще одна – для национального костюма.
На багаже разместили надпись: "Я хочу, чтобы мой голос помог тем, кто до сих пор ждет, чтобы мир их услышал".
Этот лозунг связан с инициативой, которую Анна представляет вместе с Save Ukraine. Ее цель - привлечь международное внимание к украинским детям, которых принудительно вывезли или остаются в оккупации.
В интервью ТаблоID Никонова рассказывала об отношениях с англичанином Дэвидом. Они познакомились в поезде в Париж, имели общих знакомых и учились в одном университете. Сначала дружили, а потом начали встречаться.
В разговоре с "ФАКТАМИ" Анна поделилась еще одним совпадением: у Дэвида тоже есть брат-близнец.
По ее словам, они настолько схожи, что поначалу она могла их перепутать.