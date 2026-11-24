За її вечірнім образом стоять одразу дві модні ікони - Кендалл Дженнер та Одрі Гепберн
23-річна киянка Анна Ніконова представляє Україну на конкурсі "Міс Всесвіт 2026" у Пуерто-Рико. Фінал запланований на ніч із 24 на 25 листопада за київським часом, а українка вже продемонструвала вечірній образ і національний костюм.
Wave RBC.UA зібрало 7 фактів про Анну Ніконову - її родину, освіту, особисте життя та історії, які стоять за конкурсними образами.
Одним із ключових образів Ніконової на конкурсі стала вечірня сукня українського бренду GASANOVA, заснованого Ельвірою Гасановою.
Вбрання вручну розшили камінням, доповнивши геометричними елементами та рухливою бахромою.
У новому дописі на сторінці "Міс Всесвіт Україна" розповіли, що Анну надихнув вихід Кендалл Дженнер на Met Gala 2021 у сукні Givenchy.
А той образ своєю чергою відсилав до вбрання Одрі Гепберн у фільмі "Моя чарівна леді".
"Ми перетворили цю мрію на власну історію", - зазначили на сторінці конкурсу.
Тож ідеться про авторську інтерпретацію образу, який сподобався Ніконовій задовго до підготовки до міжнародного змагання.
Анна - донька українського девелопера Ігоря Ніконова, засновника KAN Development. Її мама Іванна Ніконова є засновницею освітнього холдингу "А+".
В інтерв'ю JetSetter конкурсантка розповідала, що саме мама й сестри підтримали її бажання взяти участь у відборі.
Батько спочатку ставився до ідеї скептичніше: після університету він радив доньці зосередитися на професійному розвитку.
Після перемоги за неї вболіває вся родина.
Сестру-близнючку Анни звати Оля. Окрім неї, у Ніконової є ще восьмеро братів і сестер - загалом у сім'ї десятеро дітей.
Оля була однією з перших, кому Анна зателефонувала після перемоги в національному конкурсі.
В інтерв'ю виданню "ГОРДОН" вона розповідала, що сестра підтримувала її ще тоді, коли вона сумнівалася, чи варто подавати заявку.
"Ми з Олею дуже близькі. З дитинства все робили разом", - ділилася Ніконова.
Ніконова завершила магістратуру Кембриджського університету. За фахом вона освітня психологиня, а в холдингу "А+" працює координаторкою міжнародних партнерств.
Анна розповідала, що її інтерес до психології посилився після початку повномасштабної війни.
На професійний вибір також вплинув приклад мами, яка розвиває освітні заклади.
"Рішення зануритися у психологію прийшло після початку повномасштабного вторгнення", - пояснювала вона в інтерв'ю JetSetter.
Серед напрямів, які цікавлять Ніконову, - робота з дітьми та молоддю, які пережили війну й інший складний досвід.
Для "Міс Всесвіт" Анна представила костюм "Золота пектораль", натхненний знаменитою скіфською прикрасою.
Цей вибір має особисте підґрунтя. Бабуся конкурсантки Олена Волковинська працювала в Музеї історичних коштовностей України, де зберігається золота пектораль.
У дитинстві Анна приходила туди з братами й сестрами та мріяла приміряти прикрасу.
Костюм створила команда Katolic Atelier. У ньому поєднали чорний оксамит, металеві елементи, бурштин і перлини.
На рукавах використали стріляні гільзи як нагадування про боротьбу України за свободу.
До Пуерто-Рико Ніконова вирушила із сімома валізами: шість призначалися для одягу на конкурсні заходи, ще одна - для національного костюма.
На багажі розмістили напис: "Я хочу, щоб мій голос допоміг тим, хто досі чекає, аби світ їх почув".
Це гасло пов'язане з ініціативою, яку Анна представляє разом із Save Ukraine. Її мета - привернути міжнародну увагу до українських дітей, яких примусово вивезли або які залишаються в окупації.
В інтерв'ю ТаблоID Ніконова розповідала про стосунки з англійцем Девідом. Вони познайомилися в потязі до Парижа, мали спільних знайомих і навчалися в одному університеті. Спершу товаришували, а згодом почали зустрічатися.
У розмові з "ФАКТАМИ" Анна поділилася ще одним збігом: у Девіда також є брат-близнюк.
За її словами, вони настільки схожі, що спочатку вона могла їх переплутати.