Wave RBC.UA рассказывает о самых модных серьгах сезона, на которые стоит обратить внимание.

После лет минимализма и "тихой роскоши" мода снова возвращается к самовыражению и максимализму. Один из самых примечательных аксессуаров этого сезона – большие массивные серьги, которые привлекают внимание и становятся главным акцентом образа. Подобные модели имеют в коллекциях Miu Miu, Saint Laurent, Schiaparelli и другие.

Камни Saint Laurent

Их серьги большие, 8-10 см в диаметре, точно привлекают внимание и придают образу драматичности. С ними можно обойтись без дополнительных аксессуаров, ведь они уже создают образ.

Игривые Miu Miu

Бренд имеєт в своей коллекции серьги в форме букета цветов из жемчуга и кристаллов. Они цветные, яркие, около 10 см в длину и подойдут для более легких образов.

Miu Miu (фото: miumiu.com)

Сюрреализм Schiaparelli

Необычные, удивительные, интересные, которые хочется рассматривать. Такие есть в Schiaparelli – в форме глаз, губ, носа, ушей или рук. Кроме частей лица, также массивные серьги-полумесяцы, золотые капли и птички.

Schiaparelli (фото: schiaparelli.com)

Утекающее золото Bottega Veneta

Бренд сделал трендовые украшения в более сдержанной и элегантной форме – как большие гладкие округлые капли, сочетание больших камней с золотом или похожие на стекающее золото. Отличный вариант для тех, кто хочет оставаться в тренде, однако не готов к слишком смелым и экстравагантным решениям.

Bottega Veneta (фото: bottegaveneta.com)

Металлические завитки Chloé

Их украшения выглядят органично, легко и несколько абстрактно, в форме длинных цепочек и завитков металла. Создает несколько винтажное и бохое настроение.

Chloé (фото: chloe.com)

Большие камни Givenchy

Givenchy также придерживается сдержанной и элегантной эстетики, поэтому разработали минималистические серьги с крупными массивными камнями, которые отлично подойдут как для вечерних образов, так и для повседневных.

Givenchy (фото: givenchy.com)

Цветы Carolina Herrera

Бренд также сделал ставку на минимализм и сделал серьги в форме массивных цветов калл с золотистой серединкой. Интересный и изысканный вариант.