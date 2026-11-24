Большие акцентные серьги сейчас на пике популярности
После лет минимализма и "тихой роскоши" мода снова возвращается к самовыражению и максимализму. Один из самых примечательных аксессуаров этого сезона – большие массивные серьги, которые привлекают внимание и становятся главным акцентом образа. Подобные модели имеют в коллекциях Miu Miu, Saint Laurent, Schiaparelli и другие.
Wave RBC.UA рассказывает о самых модных серьгах сезона, на которые стоит обратить внимание.
Их серьги большие, 8-10 см в диаметре, точно привлекают внимание и придают образу драматичности. С ними можно обойтись без дополнительных аксессуаров, ведь они уже создают образ.
Бренд имеєт в своей коллекции серьги в форме букета цветов из жемчуга и кристаллов. Они цветные, яркие, около 10 см в длину и подойдут для более легких образов.
Miu Miu (фото: miumiu.com)
Необычные, удивительные, интересные, которые хочется рассматривать. Такие есть в Schiaparelli – в форме глаз, губ, носа, ушей или рук. Кроме частей лица, также массивные серьги-полумесяцы, золотые капли и птички.
Schiaparelli (фото: schiaparelli.com)
Бренд сделал трендовые украшения в более сдержанной и элегантной форме – как большие гладкие округлые капли, сочетание больших камней с золотом или похожие на стекающее золото. Отличный вариант для тех, кто хочет оставаться в тренде, однако не готов к слишком смелым и экстравагантным решениям.
Bottega Veneta (фото: bottegaveneta.com)
Их украшения выглядят органично, легко и несколько абстрактно, в форме длинных цепочек и завитков металла. Создает несколько винтажное и бохое настроение.
Chloé (фото: chloe.com)
Givenchy также придерживается сдержанной и элегантной эстетики, поэтому разработали минималистические серьги с крупными массивными камнями, которые отлично подойдут как для вечерних образов, так и для повседневных.
Givenchy (фото: givenchy.com)
Бренд также сделал ставку на минимализм и сделал серьги в форме массивных цветов калл с золотистой серединкой. Интересный и изысканный вариант.