Документальная лента британского телеканала Sky News об украинских военных получила международную телевизионную премию Emmy. Фильм "24 Hours in Ukraine's "Kill Zone" ("24 часа в украинской "кил зоне"") рассказывает об одних сутки на передовой и операции по спасению раненых бойцов.

Wave RBC.UA сообщает, что о победе сообщил представитель съемочной команды Азад Сафаров в Facebook . Он отметил, что лента была единственной среди номинантов, посвященной Украине.

Как прошла церемония

Фильм снимался в октябре 2025 года вместе с батальоном "Сила Свободы" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

В центре сюжета - события на передовой, за которыми журналисты наблюдали в режиме реального времени.

Одна из ключевых историй ленты - шестичасовая операция по эвакуации раненых. По словам автора сообщения, во время нее украинские военные спасали своих собратьев, а также участвовали в спасении одного российского пленного.

"Это фильм о том, как украинцы, в отличие от россиян, не бросают своих раненых собратьев и извлекают их из самых безвыходных ситуаций", - рассказал он.

Азад Сафаров (фото: facebook.com/azad.safarov)

Азад Сафаров (фото: facebook.com/azad.safarov)

Во время церемонии награждения представитель съемочной команды также упомянул батальон "Сила Свободы" в своей речи благодарности.

Отдельно он отметил помощь Национальной гвардии Украины и ее прессслужбы, а также поблагодарил начальника штаба батальона Николая Гриценко и бывшего командира подразделения.

Фильм "24 Hours in Ukraine's "Kill Zone" (фото: facebook.com/azad.safarov)

Что известно о премии

International Emmy Awards - международная телевизионная премия, которой отмечают лучшие телевизионные проекты, созданные за пределами США.

Ежегодно на нее претендуют тысячи работ из разных стран мира. Церемония награждения традиционно проходит в Нью-Йорке.

Фильм уже собрал более двух миллионов просмотров. Он также подчеркнул, что победа важна не только для авторов фильма, но и для того, чтобы история украинских военных получила более широкое международное освещение.

Фильм "24 Hours in Ukraine's "Kill Zone" (фото: facebook.com/azad.safarov)

Награда за фильм "24 Hours in Ukraine's "Kill Zone" (фото: facebook.com/azad.safarov)