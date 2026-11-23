Король Чарльз III и актер Идрис Эльба объединились в документальном фильме The Trust, посвященном деятельности благотворительной организации The King's Trust. В ленте они расскажут, как фонд помогает молодежи менять жизнь, а также вспомнят историю самого актера, получившего в свое время грант.

Что известно о фильме Чарльза III и Идриса Эльбы.

В трейлере актер расскажет историю своего становления. Его жизнь могла сложиться совсем иначе, если бы в свое время он не получил поддержку от благотворительной организации.

"Не могу точно припомнить, как все сложилось, но я знаю, что этот мужчина, король, помог сформировать мой путь. Именно с The King's Trust все начинается", - отметил он.

Монарх со своей стороны поддержал актера и признался, что гордится его достижениями.

"Я все равно очень горжусь тобой, ты ведь это знаешь. В этом и заключается вся суть", - сказал он.

Король Чарльз III и Идрис Эльба (кадр с видео)

Кроме того, в ролике показали встречу короля с мамой актера.

"Для меня великая радость, что ваш сын рядом", - поделился он.

В фильме также примут участие другие люди, которым помог фонд. Они расскажут, как полученные гранты позволили им открыть первый салон красоты или построить политическую карьеру.

Премьера состоится на Netflix 26 декабря 2026 года.

Какую помощь Идрис Эльба получил от британского короля

Чарльз III основал The King's Trust, ранее известный как The Prince's Trust, в 1976 году. Для запуска организации он использовал выплату, полученную после завершения военно-морской службы - 7400 фунтов стерлингов (около 9700 долларов).

Задачей фонда стала поддержка молодых людей с непростыми жизненными обстоятельствами в Великобритании. Он предлагает учебные программы, ресурсы и другую поддержку молодежи в возрасте от 11 до 30 лет.

Эльба в свое время воспользовался этой возможностью. В 18 лет он получил грант в размере 1500 фунтов стерлингов (около 1967 долларов), который помог ему с обучением в National Youth Music Theatre.

Впоследствии актер приобрел международную популярность благодаря ролям в сериалах "Прослушка" и "Лютер", а также фильмах "Звери без нации" и "Отряд самоубийц", а также стал послом доброй воли фонда.

В июне 2026 года Чарльз III посвятил Эльбу в рыцари за его заслуги в сфере благотворительности и поддержки молодежи.