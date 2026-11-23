Король Чарльз III та актор Ідріс Ельба об'єдналися у документальному фільмі The Trust, присвяченого діяльності благодійної організації The King’s Trust. У стрічці вони розкажуть, як фонд допомагає молоді змінювати життя, а також згадають історію самого актора, який свого часу отримав від нього грант.

Що відомо про фільм Чарльза III та Ідріса Ельби

У трейлері актор розповідає історію свого становлення. Його життя могло скластися зовсім інакше, якби свого часу він не отримав підтримку благодійної організації.

"Не можу точно пригадати, як усе склалося, але я знаю, що цей чоловік, король, допоміг сформувати мій шлях. Саме з The King’s Trust усе починається", - зазначив він.

Монарх зі свого боку підтримав актора та зізнався, що пишається його досягненнями.

"Я все одно дуже пишаюся тобою, ти ж це знаєш. У цьому й полягає вся суть", - сказав він.

Король Чарльз III та Ідріс Ельба (кадр з відео)

Крім того, у ролику показали зустріч короля з мамою актора.

"Для мене велика радість, що ваш син поруч", - поділився він.

У фільмі також візьмуть участь інші люди, яким допоміг фонд. Вони розкажуть, як отримані гранти дали їм змогу відкрити перший салон краси або побудувати політичну кар'єру.

Прем'єра відбудеться на Netflix 26 грудня 2026 року.

Яку допомогу Ідріс Ельба отримав від британського короля

Чарльз III заснував The King’s Trust, раніше відомий як The Prince’s Trust, у 1976 році. Для запуску організації він використав виплату, яку отримав після завершення військово-морської служби - 7400 фунтів стерлінгів (близько 9700 доларів).

Завданням фонду стала підтримка молодих людей із непростими життєвими обставинами у Великій Британії. Він пропонує навчальні програми, ресурси та іншу підтримку для молоді віком від 11 до 30 років.

Ельба свого часу скористався цією можливістю. У 18 років він отримав грант у розмірі 1500 фунтів стерлінгів (приблизно 1967 доларів), який допоміг йому з навчанням в National Youth Music Theatre.

Згодом актор здобув міжнародну популярність завдяки ролям у серіалах "Прослушка" та "Лютер", а також фільмах "Звірі без нації" і "Загін самогубців", а також став послом доброї волі фонду.

У червні 2026 року Чарльз III посвятив Ельбу в лицарі за його заслуги у сфері благодійності та підтримки молоді.