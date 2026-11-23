Wave RBC.UA зібрало 11 ефектних образів та розповідає про їхні деталі й символіку.

На конкурсі "Міс Всесвіт 2026" учасниці представили національні костюми, натхнені природою, традиціями та символами своїх країн. На сцені з'явилися образи богині землі, смарагдової королеви та навіть музичної нагороди.

Пуерто-Рико: Дженніфер Баррето

Дженніфер Баррето представила зелено-рожевий костюм, натхнений мімозою сором'язливою, яку в Пуерто-Рико називають морівіві.

Ця рослина згортає листя у відповідь на дотик, а згодом знову розкриває його.

Цю особливість дизайнер Джошуан Апонте переніс у вбрання: великі декоративні листки могли складатися й розкриватися навколо конкурсантки.

Образ доповнили блискучі зелені елементи, рожеві квіти та складний головний убір, що обрамляв обличчя листям.

М'янма: Мей Грейс Перрі

Мей Грейс Перрі звернулася до образу богині землі Ватундарі з бірманської буддійської традиції.

Однією з ключових деталей стало довге темне волосся: за легендою, богиня відтиснула з нього воду, яка змила сили, що протистояли Будді.

Костюм виконали в темних відтінках із густим золотистим декором. Скульптурні плечі, орнаментована довга спідниця та високий головний убір створили виразний силует.

Довге пасмо волосся конкурсантка тримала в руках, відтворюючи сюжет легенди.

ДР Конго: Джессі Каламбаї

Представниця Демократичної Республіки Конго Джессі Каламбаї вийшла в яскравому синьому костюмі з червоними та золотистими акцентами.

За її спиною розташували велику конструкцію з прапороподібними полотнищами, зірками й гострими декоративними верхівками.

Коротку пишну спідницю поєднали з високими синіми чоботами. У головному уборі повторили ті самі кольори, а золотисте оздоблення об'єднало всі частини вбрання.

Філіппіни: Беа Міллан-Віндорскі

Беа Міллан-Віндорскі представила образ, присвячений культурній спадщині філіппінських Кордильєр.

Дизайнер Ентоні Рамірес поєднав традиційні тканини, багатошарові прикраси та візерунки, натхнені татуюваннями народу калінга.

Найпомітнішою деталлю стала висока композиція з глиняних посудин на голові.

Вона відсилала до танцю Banga Salidsid та жінок, які носять воду гірськими стежками.

Червона ткана спідниця з довгим шлейфом і численні намиста доповнили цей образ.

Чилі: Домінга Лопес

Домінга Лопес перетворилася на сріблясту чайку. Її костюм відсилав до Gaviota - нагороди, яку вручають на музичному фестивалі у Вінья-дель-Мар.

Конкурсантка вийшла в металізованому вбранні з великими крилами, які піднімала розведеними руками.

Сріблясті деталі на корпусі, довгі чоботи та дзеркальні поверхні підсилювали схожість із блискучою статуеткою.

Колумбія: Марія Алехандра Лопес Перес

Марія Алехандра Лопес Перес обрала образ смарагдової королеви - відсилання до коштовного каміння, яким відома Колумбія.

Зелений костюм прикрасили великими гранованими елементами, схожими на кристали, та золотистими лініями.

Від приталеної верхньої частини розходилися гострі декоративні форми, а позаду тягнувся об'ємний шлейф. Зелений головний убір і туфлі підтримували загальну палітру.

Венесуела: Клара Вегас Гетц

Клара Вегас Гетц поєднала образ королеви краси з бейсбольною тематикою. На сцену вона вийшла з битою, відсилаючи до одного з найпопулярніших видів спорту у Венесуелі.

Основою стали жовтий, синій і червоний кольори національного прапора.

Блискуче вбрання доповнили довгою накидкою із зірками, короною та високими чоботами. Масивні декоративні плечі надали костюму майже супергеройського вигляду.

Бразилія: Марселла Козінскі

Марселла Козінскі присвятила костюм гуарані - рослині, що стала одним із символів бразильського природного багатства.

У вбранні переважали насичені червоні та бордові відтінки, а декоративні плоди повторювалися на головному уборі й уздовж тіла.

За даними бразильського мовника Record, костюм прикрасили 40 тисячами кристалів та LED-підсвічуванням.

Плоди для головного убору надрукували на 3D-принтері, а листя виготовили з пластикових пляшок. Довгий шлейф додав об'єму вбранню.

Мексика: Марія Гвадалупе Варгас Наранхо

Марія Гвадалупе Варгас Наранхо представила один із найбільш об'ємних образів у добірці - рожевий костюм із величезними фігурами фламінго.

За спиною конкурсантки розкривалося віяло яскравого пір'я, над плечима здіймалися довгі шиї птахів, а головний убір повторював рожеву палітру.

Поєднання фуксії та ніжних пастельних відтінків підкреслювало багатошаровість костюма.

Індія: Казія Ліз Меджо

Казія Ліз Меджо присвятила вбрання рідному штату Керала. Дизайнер Сідхант із House of Sidhant об'єднав тканини з різних регіонів Індії та яскраві кольори, натхнені Пуерто-Рико.

Світлу довгу основу костюма доповнили червоними, жовтими й синіми ярусами. Велика декоративна композиція за спиною поєднувала зелене листя, квіти та золотисті архітектурні мотиви.

Високий головний убір завершував образ, у якому поєдналися природні й культурні символи Керали.

Україна: Анна Ніконова

Анна Ніконова представила костюм "Золота пектораль", натхнений знаменитою скіфською прикрасою, знайденою в кургані Товста Могила.

Над образом понад три місяці працювали дизайнер Василь Католіч і команда Katolic Atelier.

На чорному оксамиті поєднали металевий декор ручної роботи, бурштин і перлини.

Центральну пектораль переосмислили як символічну мапу України: морські мотиви відсилають до Півдня та українського Криму, а колосся, коні й квіти уособлюють родючість землі.

Образ доповнили бурштиновою тіарою та чорною шифоновою фатою із золотистим оздобленням.

Особлива деталь - стріляні гільзи на рукавах, які нагадують про боротьбу України за свободу.