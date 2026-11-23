Одне вбрання прикрасили 40 тисячами кристалів і деталями з перероблених пластикових пляшок
На конкурсі "Міс Всесвіт 2026" учасниці представили національні костюми, натхнені природою, традиціями та символами своїх країн. На сцені з'явилися образи богині землі, смарагдової королеви та навіть музичної нагороди.
Wave RBC.UA зібрало 11 ефектних образів та розповідає про їхні деталі й символіку.
Дженніфер Баррето представила зелено-рожевий костюм, натхнений мімозою сором'язливою, яку в Пуерто-Рико називають морівіві.
Ця рослина згортає листя у відповідь на дотик, а згодом знову розкриває його.
Цю особливість дизайнер Джошуан Апонте переніс у вбрання: великі декоративні листки могли складатися й розкриватися навколо конкурсантки.
Образ доповнили блискучі зелені елементи, рожеві квіти та складний головний убір, що обрамляв обличчя листям.
Мей Грейс Перрі звернулася до образу богині землі Ватундарі з бірманської буддійської традиції.
Однією з ключових деталей стало довге темне волосся: за легендою, богиня відтиснула з нього воду, яка змила сили, що протистояли Будді.
Костюм виконали в темних відтінках із густим золотистим декором. Скульптурні плечі, орнаментована довга спідниця та високий головний убір створили виразний силует.
Довге пасмо волосся конкурсантка тримала в руках, відтворюючи сюжет легенди.
Представниця Демократичної Республіки Конго Джессі Каламбаї вийшла в яскравому синьому костюмі з червоними та золотистими акцентами.
За її спиною розташували велику конструкцію з прапороподібними полотнищами, зірками й гострими декоративними верхівками.
Коротку пишну спідницю поєднали з високими синіми чоботами. У головному уборі повторили ті самі кольори, а золотисте оздоблення об'єднало всі частини вбрання.
Беа Міллан-Віндорскі представила образ, присвячений культурній спадщині філіппінських Кордильєр.
Дизайнер Ентоні Рамірес поєднав традиційні тканини, багатошарові прикраси та візерунки, натхнені татуюваннями народу калінга.
Найпомітнішою деталлю стала висока композиція з глиняних посудин на голові.
Вона відсилала до танцю Banga Salidsid та жінок, які носять воду гірськими стежками.
Червона ткана спідниця з довгим шлейфом і численні намиста доповнили цей образ.
Домінга Лопес перетворилася на сріблясту чайку. Її костюм відсилав до Gaviota - нагороди, яку вручають на музичному фестивалі у Вінья-дель-Мар.
Конкурсантка вийшла в металізованому вбранні з великими крилами, які піднімала розведеними руками.
Сріблясті деталі на корпусі, довгі чоботи та дзеркальні поверхні підсилювали схожість із блискучою статуеткою.
Марія Алехандра Лопес Перес обрала образ смарагдової королеви - відсилання до коштовного каміння, яким відома Колумбія.
Зелений костюм прикрасили великими гранованими елементами, схожими на кристали, та золотистими лініями.
Від приталеної верхньої частини розходилися гострі декоративні форми, а позаду тягнувся об'ємний шлейф. Зелений головний убір і туфлі підтримували загальну палітру.
Клара Вегас Гетц поєднала образ королеви краси з бейсбольною тематикою. На сцену вона вийшла з битою, відсилаючи до одного з найпопулярніших видів спорту у Венесуелі.
Основою стали жовтий, синій і червоний кольори національного прапора.
Блискуче вбрання доповнили довгою накидкою із зірками, короною та високими чоботами. Масивні декоративні плечі надали костюму майже супергеройського вигляду.
Марселла Козінскі присвятила костюм гуарані - рослині, що стала одним із символів бразильського природного багатства.
У вбранні переважали насичені червоні та бордові відтінки, а декоративні плоди повторювалися на головному уборі й уздовж тіла.
За даними бразильського мовника Record, костюм прикрасили 40 тисячами кристалів та LED-підсвічуванням.
Плоди для головного убору надрукували на 3D-принтері, а листя виготовили з пластикових пляшок. Довгий шлейф додав об'єму вбранню.
Марія Гвадалупе Варгас Наранхо представила один із найбільш об'ємних образів у добірці - рожевий костюм із величезними фігурами фламінго.
За спиною конкурсантки розкривалося віяло яскравого пір'я, над плечима здіймалися довгі шиї птахів, а головний убір повторював рожеву палітру.
Поєднання фуксії та ніжних пастельних відтінків підкреслювало багатошаровість костюма.
Казія Ліз Меджо присвятила вбрання рідному штату Керала. Дизайнер Сідхант із House of Sidhant об'єднав тканини з різних регіонів Індії та яскраві кольори, натхнені Пуерто-Рико.
Світлу довгу основу костюма доповнили червоними, жовтими й синіми ярусами. Велика декоративна композиція за спиною поєднувала зелене листя, квіти та золотисті архітектурні мотиви.
Високий головний убір завершував образ, у якому поєдналися природні й культурні символи Керали.
Анна Ніконова представила костюм "Золота пектораль", натхнений знаменитою скіфською прикрасою, знайденою в кургані Товста Могила.
Над образом понад три місяці працювали дизайнер Василь Католіч і команда Katolic Atelier.
На чорному оксамиті поєднали металевий декор ручної роботи, бурштин і перлини.
Центральну пектораль переосмислили як символічну мапу України: морські мотиви відсилають до Півдня та українського Криму, а колосся, коні й квіти уособлюють родючість землі.
Образ доповнили бурштиновою тіарою та чорною шифоновою фатою із золотистим оздобленням.
Особлива деталь - стріляні гільзи на рукавах, які нагадують про боротьбу України за свободу.