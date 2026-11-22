Модель перевтілилася в міфічну істоту з великою головою та трояндами
На конкурсі "Міс Всесвіт-2026" учасниця від Норвегії Абелоне Смедсруд привернула увагу незвичним костюмом троля. Її образ відсилає до легенд і міфів, які протягом століть є частиною культурної спадщини скандинавських країн.
Детальніше про це розповідає Wave RBC.UA.
Вбрання вирізнялося конструкцією у вигляді тіла троля та головою, з-під якої було видно обличчя Абелоне. Дизайн також доповнили переплетені червоні троянди, які контрастували із зовнішністю міфічного персонажа.
Тролі - істоти зі скандинавської міфології та народних переказів Норвегії. У традиційних історіях їх часто зображують велетенськими, загадковими й навіть небезпечними створіннями, які мешкають у горах, печерах і лісах.
Саме цю міфологічну спадщину конкурсантка вирішила представити на міжнародній сцені.
Абелоне - 29-річна модель, народилася в місті Мйондален, виросла в Крокстадельві, а нині живе в Драммені.
До перемоги в цьогорічному національному конкурсі вона вже мала досвід участі в змаганнях. У 2025 році вона виступала на "Міс Норвегія" та посіла четверте місце.
Це не перший випадок, коли представниця Норвегії обирає нестандартний образ для конкурсу національних костюмів.
На "Міс Всесвіт-2025" учасниця від країни Леонора Лисглімт-Редланд вийшла на сцену в костюмі лосося.
Показ національних костюмів є однією з творчих частин "Міс Всесвіт". Під час нього учасниці демонструють вбрання, натхненні історією, природою, традиціями та культурними символами своїх країн.
Раніше ми розповідали, яким національним образом вразила представниця України.