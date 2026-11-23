Перламутр, блиск та ефект “котячого ока” зараз надзвичайно в тренді
Останнім часом в бʼюті-світі все більше набирає тренд на перламутр – починаючи з frosted lips і закінчуючи хромованими нігтями. Це і не дивно, адже, окрім повернення в моду естетики 90-х та 2000-х, ще й насувається зимово-святковий сезон, коли так і хочеться додати блиску в образ.
Wave RBC.UA розповідає про три трендові манікюри, які виглядають цікаво та незвично.
Один з найбільш трендових манікюрів зараз – глибокий темно-вишневий колір з холодним блакитним відливом. Створює враження ягід, вкритих шаром інею, ідеально на зимовий період. Робиться за допомогою магнітного гель-лаку або хромової втирки.
Продовження тренду на перламутр, блискітки та хром. Нігті, які переливаються різними кольлорами – від блакитного до фіолетового – зараз неймовірно популярні.
Починаючи з чистого чорного і закінчуючи кольоровими відтінками, які, втім, настільки темні, що здаються чорними. Також можна додати блискітки, перламутр чи ефект котячого ока для додаткового ефекту.