Останнім часом в бʼюті-світі все більше набирає тренд на перламутр – починаючи з frosted lips і закінчуючи хромованими нігтями. Це і не дивно, адже, окрім повернення в моду естетики 90-х та 2000-х, ще й насувається зимово-святковий сезон, коли так і хочеться додати блиску в образ.

Wave RBC.UA розповідає про три трендові манікюри, які виглядають цікаво та незвично.