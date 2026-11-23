Кияни стали рідше відвідувати кафе та ресторани. Восени 2026 року кількість візитів до столичних закладів громадського харчування зменшилася на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляє Wave RBC.UA, про це свідчать результати дослідження компанії Poster .

Деталі дослідження

Аналітики порівняли показники ресторанного бізнесу за період із 1 вересня до 18 жовтня 2026 року з аналогічним відрізком 2025-го.

Для дослідження використали агреговані дані продажів 5000 закладів громадського харчування у семи містах України.

Водночас у Києві скоротився не лише потік відвідувачів, а й виторг ресторанів - на 5%. При цьому середній чек зріс на 15%. Така динаміка може свідчити про те, що гості витрачають більше за одне замовлення, але загалом відвідують заклади рідше.

Результати аналітики

Найбільше скорочення відвідуваності серед семи досліджуваних міст зафіксували саме в Києві. Для порівняння, у Львові кількість візитів зменшилася на 17%, у Дніпрі - на 14%, а в Одесі та Івано-Франківську - на 7%. Водночас у Запоріжжі відвідуваність зросла на 24%, а в Харкові - на 4%.

Відвідуваність закладів у містах України (фото: joinposter.com)

Зростання середнього чека аналітики пов'язують із кількома чинниками: зміною цін у меню, подорожчанням продуктів та зміною споживчих звичок. Зокрема, гості можуть замовляти менше страв, але обирати дорожчі позиції.

Окремо в Poster звернули увагу, що збільшення середнього чека не обов'язково означає вищу прибутковість ресторанів. Для оцінки фінансового стану бізнесу важливо враховувати також кількість відвідувань, виторг та операційні витрати.