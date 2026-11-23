Киевляне стали реже посещать кафе и рестораны. Осенью 2026 года количество визитов в столичные заведения уменьшилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Детали исследования

Аналитики сравнили показатели ресторанного бизнеса за период с 1 сентября по 18 октября 2026 года с аналогичным отрезком 2025-го.

Для исследования использовали агрегированные данные продаж 5000 общепитов в семи городах Украины.

В то же время в Киеве сократился не только поток посетителей, но и выручка ресторанов - на 5%. При этом средний чек вырос на 15%. Такая динамика может свидетельствовать о том, что гости тратят больше одного заказа, но в целом посещают заведения реже.

Результаты аналитики

Наибольшее сокращение посещаемости среди семи исследуемых городов зафиксировали именно в Киеве. Для сравнения, во Львове количество визитов уменьшилось на 17%, в Днепре - на 14%, а в Одессе и Ивано-Франковске - на 7%. В то же время в Запорожье посещаемость выросла на 24%, а в Харькове - на 4%.

Посещаемость заведений в городах Украины (фото: joinposter.com)

Рост среднего чека аналитики связывают с несколькими факторами: изменением цен в меню, удорожанием продуктов и изменением потребительских привычек. В частности, гости могут заказывать меньше блюд, но выбирать более дорогие позиции.

Отдельно в Poster обратили внимание, что увеличение среднего чека не обязательно означает более высокую доходность ресторанов. Для оценки финансового состояния бизнеса важно учитывать также количество посещений, выручку и операционные расходы.