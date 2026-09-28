Владимир Кличко обратился в суд из-за наследства Хайден Панеттьери: что его беспокоит

Бывший жених Хайден Панеттьери Владимир Кличко хочет взять опеку над наследством актрисы, которое должна получить их общая дочь Кая. Он опасается, что часть ее имущество может быть утрачено.

Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на TMZ .

Что Владимир Кличко просит в суде

Согласно документу, полученному изданием, он хочет получить юридические полномочия, чтобы защитить имущество, которое должна унаследовать их дочь Кая.

По словам Кличко, федеральные агенты получили доступ в дом актрисы в рамках расследования и изъяли оттуда часть ее вещей. Он хочет иметь возможность вернуть это имущество после завершения следственных действий.

Кличко также отметил, что еще при жизни Панеттьери наняла службу безопасности для охраны своего дома и имущества. Это произошло из-за "задокументированных опасений, что некая личность получила несанкционированный доступ к ее имуществу".

Кроме того, компания заменила замки после смерти актрисы, а также переместила хранилища с дизайнерской одеждой и аксессуарами, которые она носила во время публичных выступлений.

В судебном заявлении Кличко выразил опасения, что "эта личность" может и в дальнейшем пытаться "незаконно присвоить" имущество Хайден. Он подчеркнул необходимость как можно скорее назначить представителя наследства, который сможет защитить дом и личные вещи актрисы.

Кличко хочет контролировать наследство Панеттьери, которое должна получить их дочь (коллаж: РБК-Украина)​​​​​​​

Кто унаследует имущество Гайден Панеттьери

Как известно, Хайден не оставила завещания. Ее дочь Кая является единственной наследницей имущества актрисы, в том числе квартиры в Западном Голливуде.

Кая родилась в 2014 году. Большую часть времени она проживает с отцом, который после разрыва с актрисой получил единоличную юридическую опеку. В то же время она поддерживала связь с мамой на расстоянии.

Напомним, американская актриса, известная по сериалам "Герои" и "Нэшвилл", умерла 16 августа 2026 года в 36 лет. Недавно стала известна официальная причина трагедии - токсическое действие нескольких веществ, в частности фентанила.